RECENZE: Sen jménem MotoGP. Na rychlých motorkách se prohánějí Idolové
Ústřední dvojici vytvořili Óscar Casas, barcelonský rodák známý z hororu Sirotčinec, a italský herec Claudio Santamaria, jenž prošel bondovkou Casino Royale. Zastupují dvě koprodukční země, ale hlavně předvádějí vcelku věrohodnou souhru při snaze o nápravu zpřetrhaných pout.
Jinak se zápletka drží klasického modelu sportovních dramat. Mladý jezdec nezná brzdy ani disciplínu, takže věčně bourá a láteří. Poslední karambol mu vynese vyhazov z týmu a protože se živí rozvozem jídla, na novou závodní motorku si z platu zjevně neušetří.
Takže když dostane nabídku, aby zkusil štěstí v jiné stáji, ví, že další šance už nepřijde; musí tedy spolknout i hořkou pilulku v podobě trenéra, který před lety záhadně zmizel z jeho soukromí i ze světa motosportu. Dá mu však podmínku: „Budeš jen trenér, ne otec.“ Ovšem také kouč má své podmínky: „Žádné holky, budeš žít jako samuraj.“
Což samozřejmě pořádně drhne, protože mladík právě potkal půvabnou tatérku, před níž své schopnosti rád předvádí. Ztělesnila ji populární španělská zpěvačka Ana Mena, která má četné fanoušky i v Itálii, Francii, Švýcarsku, Mexiku, Argentině nebo Chile.
Idolové: Poslední kolo
Španělsko / Itálie, 2026, 126 min
Režie: Mat Whitecross
Scénář: Inma Cánovas, Jordi Gasull, Ricky Roxburgh
Hrají: Óscar Casas, Claudio Santamaria, Ana Mena, Enrique Arce, Saul Nanni, Matteo Paolillo, Mario Ermito, Desirée Popper, Adrian Grösser, Nadal Bin, Jorge Rueda
Kinobox: 55 %
Ve filmu Idolové však tahá za kratší konec, neboť milostná linka nijak nevybočuje z očekávaného vzorce.
A co si budeme povídat, na příběhy z prostředí rychlých kol se nechodí kvůli přilepeným romancím, nýbrž kvůli vůni benzínu, burácení motorů a riskantním kaskadérským kouskům.
To všechno režisér Mat Whitecross publiku poskytne, i když jen v obvyklé míře bez vyloženě strhujících nápadů. Vlastně nejzajímavější položku přináší vskutku tvrdý trénink obsahující mimo jiné zdravé jídlo, pořádek v bytě, taneční lekce salsy, činky, nekonečné vybíhání schodů, ale také nácvik řízení na simulátoru poslepu, pouze podle počítání.
Žánrové schéma Idolové naplňují jak ve vztahovém melodramatu ze soukromí hrdiny, tak na trati, kde nechybí nadutý kolega tušící konkurenci.
|
RECENZE: Napínavé, ač víme, že veterán Brad Pitt prostě neprohrává. Ani v F1
Nicméně výroky, že rivalita pomáhá a „vztek je tvoje palivo“, zpravidla ohlašují start příští zběsilé jízdy jako v přímém přenosu ze světového okruhu – a nic jiného si cílový divák přece ani nepřeje.
