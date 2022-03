RECENZE: Dítě vezené z Ukrajiny tři dny v batohu vrací světu svůj vděk

Příběh čerstvě oceněný na britském Lion Film Festivalu za nejlepší dokument i režii totiž líčí, jak během druhé světové války pašovali osmnáctiměsíčního židovského chlapce z Ukrajiny do Prahy.

Z města Bučač nedaleko Lvova, odkud pocházel i příslovečný „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal, z míst, ze kterých dnes utíkají před novou válečnou hrozbou tisíce žen s dětmi.

Malý Emil musel jít sám. Rodiče, kteří vzápětí zahynuli při pogromu, jej svěřili pražskému Němci, jenž pracoval pro esesáky. Ale tajně pomáhal Židům; za úplatu. Po dvou neúspěšných pokusech to vyšlo: cesta přes frontu trvala tři dny.

Dítě se zalepenými ústy, aby se neprozradilo pláčem či prvními polskými slůvky, jež umělo, nesl muž v batohu; vždy vystoupil z vlaku, nakrmil je, přebalil a pokračoval.

Oba dorazili zubožení, hoch měl dlouho noční můry, ale že vyrůstá v rodině vlastní tety, kterou považoval za maminku, zjistil až jako třicetiletý, už uznávaný vědec žijící na Západě. A to z dopisu ženy svého zachránce. Chtěla pro něj opět peníze; vyzpovídal domnělé rodiče, ověřil si, že dopis nelže, a zaplatil.

Drtivou váhu faktů ještě podtrhuje kontrast tísnivě stylizovaných výjevů ze zasněžené železnice a zšeřelých sklepů se střídmostí, s níž současný vážený občan Kanady svůj osud vypravuje. „Jmenuji se Skamene, jmenují se tak moje děti i vnoučata, ale ve skutečnosti nejsem Skamene, jsem Kleiner,“ otevírá rodinnou detektivku, z níž se tají dech.

Počínaje adoptivní matkou, která si nechala naočkovat tyfus, jen aby se vyhnula transportu, a konče pointou vlastního mnohaletého pátrání, výpravou do rodiště, před níž jej varoval sám Wiesenthal a chránil Mosad.

Opar tajemna zůstává nad postavou onoho „hodného esesáka“, jemuž rodina za záchranu dítěte dala potvrzení, jež zase jeho po válce zachránilo před trestem za kolaboraci, a který býval mezi hosty, třeba když nic netušící hoch slavil maturitu.

Identita ES Česko / Slovensko / Kanada, 2022, 81 min scénář a režie: Alena Činčerová účinkuje: Emil Skamene s rodinou Hodnocení: 80 %

Přesto nejsilnější je Identita ES tam, kde sleduje civilní současnost, veskrze pozitivního, činorodého a vtipného nositele řady vyznamenání, který nad nominací na Nobelovou cenu mávne rukou - Nic neznamená, když ji nedostanete.

Na světově proslulém výzkumném pracovišti, jež zakládal, vyloží historku o záchraně malé britské pacientky, ale současně přidá „vědecký poznatek - pokud laboratorní myš držíte za ocásek, nekousne vás“ či objev „genu nevěry“. Při návštěvách Prahy ukazuje svému psovi, odkud skákal Šemík, a v láskyplné oddanosti vnoučatům se podobá všem dědečkům světa.

K úplnosti chybí snad jen podrobnější etapa emigrace na Západ, nicméně to podstatné z filmu Identita ES, který odmítá černobílé vidění světa, vyzařuje beze slov a hrdinova manželka to pojmenuje: „Vždy dělá o něco víc, jako by chtěl lidstvu vrátit, že právě on přežil.“