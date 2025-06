Herectví I Čong-džeho kritici označují za přesné, hluboké a zneklidňující. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o tom, jak ho role změnila, proč věří v dobro i v temných časech – a proč by nikdy nesoutěžil v žádné hře, ani kdyby šlo o život. Novou sérii Hry na oliheň uvedl Netflix v pátek.

Hra na oliheň je seriál plný extrémních emocí. Měl jste možnost v sobě skrze Ki-huna objevit něco, co by se možná jinak nikdy neozvalo?

Možná, že bych nepotřeboval tolik odpočívat (smích)? Ale ano, byla to cesta do hlubin duše. Scenáristé Ki-huna napsali jako muže, který spadl na dno, protože nebyl schopný ochránit svou rodinu. Postavili ho do kruté hry, ve které se musel utkat se systémem, jenž ho drtil. Přesto nikdy nepřestal hledat cestu ven, nejen pro sebe, ale i pro ostatní. A to byla pro mě herecky velice silná rovina a upřímně i novinka.