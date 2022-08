I bezcharakterní člověk může být dobrý herec, říká Hynek Bočan

Soukromá vichřice, Čest a sláva, Parta Hic, Půl domu bez ženicha, Svatební cesta do Jiljí, S čerty nejsou žerty, Smích se lepí na paty, Bumerang, seriály Zdivočelá země, Co teď a co potom, Přítelkyně z domu smutku – během své padesátileté kariéry Hynek Bočan režíroval největší herecká esa a ve filmovém archivu nechal několik skvostů, jež nabírají lesku s každým novým rokem. Který svůj film má nejradši, jak mu změnil život Jiří Stránský a jak výjimečné bylo natáčení s Josefem Abrhámem? | foto: Tomáš Krist, MAFRA