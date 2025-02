Filmový štáb je jako rodina, ale rozhodovat by měl jen režisér, míní Hynek Bočan

Jaká byla vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že ocenění dostanete?

Byl jsem překvapený. A samozřejmě jsem měl radost, protože dostat cenu znamená, že si vás někdo všiml a že práce, kterou celý život děláte, má smysl. Myslím, že to mám malinko složitější než někteří mí kolegové, kteří točí komedie, protože jsem se svými filmy vždycky snažil něco sdělit a obyčejně šlo o věci vážné. Což ne každý divák ocení. Pravda totiž bolí. A o to víc si vážím toho, že si někdo všiml, že mám za sebou smysluplnou práci.

Nejsem z těch, kteří jsou zrovna zahrnováni poctami. Mě nejvíc potěší, když mi někdo na ulici řekne, že se mu líbil můj film anebo prohodí: Máchale, spadlo ti to. A když to udělají odborníci jako vy, je to taky radost, i když trochu jiná. A trošku si i říkám, že je hlavně potřeba vydržet, neumřít, a pak ty ceny přijdou. (směje se)