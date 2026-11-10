Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Když hvězdy bruslí. Nova a Markíza připravují lední konkurenci StarDance

Autor:
  10:53
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Nova a Markíza připravují zábavný pořad Hvězdy na ledě.

Nova a Markíza připravují zábavný pořad Hvězdy na ledě. | foto: TV Nova

Pepe Majeský
Porota semifinále show Tvoje tvář má známý hlas IX: Jakub Kohák, Petra...
Český slavík 2025
Karel Gott a režisér Pepe Majeský v Hlasu ČeskoSlovenska
19 fotografií
Televize Nova a Markíza spojily své síly v přípravě ambiciózního projektu Hvězdy na ledě. V rámci nové zábavné show chtějí tvůrci propojit známé osobnosti s krasobruslařskými profesionály. A zároveň i historické zalíbení Čechů a Slováků v lední sporty s noblesou a elegancí. Na přímé přenosy se mohou diváci těšit v příští rok.
Pepe Majeský
Porota semifinále show Tvoje tvář má známý hlas IX: Jakub Kohák, Petra Nesvačilová, Patricie Pagáčová a Daniel Dangl
Český slavík 2025
Mária Čírová, Pepe Majeský a Tereza Kerndlová (The Voice Česko Slovensko, Praha, 2019)
19 fotografií

Pro tuzemského diváka dosud neokoukaný formát vychází z celosvětově úspěšné britské show Dancing on Ice, kterou v roce 2006 vytvořila britská společnost ITV Studios. Obě televizní společnosti nyní slibují svým divákům rodinnou podívanou plnou emocí, lesku, náročných choreografií a strhujících výkonů.

„Krasobruslení i lední hokej mají v Česku a na Slovensku silnou tradici a přinesly nám řadu výjimečných úspěchů. U televizních obrazovek jsme společně prožívali napínavé souboje, radovali se z vítězství a fandili osobnostem, které spojovaly celé generace. Hvězdy na ledě jsou pro nás příležitostí navázat na tuto tradici velkolepou show, jež spojí sportovní výzvu s hudbou, emocemi a jedinečnou atmosférou živého vysílání,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a TV Markíza.

Tereza Kostková o StarDance, Ebenovi i stávce. Nechci edukovat český národ, říká

Britský originál si za dvě desetiletí vybudoval mezi televizními diváky pověst jedné z nejnáročnějších a nejúspěšnějších televizních show ve Velké Británii. Účast v soutěži si za ta léta mohla do životopisu připsat řada slavných osobností, jako jsou Pamela Andersonová, bývalý brankář fotbalového Arsenalu David Seaman nebo olympijská vítězka Kelly Holmesová.

Odvážný formát si získal globální popularitu v desítkách zemí i za hranicemi Britských ostrovů. Společnost již v minulosti adaptovala soutěž například i v Austrálii či Turecku. Tedy v zemích, které nepatří k významným baštám krasobruslařského sportu.

„Jde o mimořádně náročný projekt z hlediska přípravy i výroby. Těší mě, že díky spolupráci Novy a Markízy můžeme divákům nabízet takto ambiciózní formáty, jak to už roky děláme i v případě SuperStar. Síla této show spočívá také v tom, že ukáže známé osobnosti v situacích, v jakých je ještě neznáme. Budeme sledovat jejich odhodlání, pokroky i to, jak se vyrovnávají s neúspěchem a překonávají vlastní hranice,“ dodala Majeská.

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

Show se stejně tak, jako to diváci znají u formátu StarDance, bude vysílat živě. Ledovou plochu a prostory pro přímý přenos poskytne areál v pražských Letňanech. Režie vysílání se ujme Pepe Majeský, kterého můžete coby režiséra znát ze závěrečných titulků „nováckých“ pořadů Česko Slovenská SuperStar, Český slavík nebo Tvoje tvář má známý hlas.

Další informace o účastnících z řad profesionálů, amatérů a poroty slíbily obě televizní společnosti odhalovat v následujících týdnech.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

Johnny Depp k nepoznání. Projděte si příběhy jeho nejextrémnějších proměn

Willy Wonka ve filmu Karlík a továrna na čokoládu.

Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Charlotte Gott

První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...

Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Robert Pattinson (New York, 1. března 2022)

Ne finální trojice, ale rovnou pětice jmen. Ač se zdálo, že se tvář nového Jamese Bonda pomalu rýsuje, nejnovější zprávy vnesly do situace opět zmatek. Server Variety přišel s informací, že se...

Když hvězdy bruslí. Nova a Markíza připravují lední konkurenci StarDance

Nova a Markíza připravují zábavný pořad Hvězdy na ledě.

Televize Nova a Markíza spojily své síly v přípravě ambiciózního projektu Hvězdy na ledě. V rámci nové zábavné show chtějí tvůrci propojit známé osobnosti s krasobruslařskými profesionály. A zároveň...

10. listopadu 2026  10:53

Štědrovečerní pohádky lákají miliony, přesto sklízejí kritiku. Kde se stala chyba?

Česká televize nabídla na Štědrý večer pohádku O vánoční hvězdě.

Premiéra nové pohádky na programu ČT1 v sedm hodin večer patří v českých domácnostech ke stejným rituálům jako zdobení stromečku nebo bramborový salát. Česká televize tuto tradici drží již od roku...

10. listopadu 2026  9:05

Historička umění tvrdí, že ve Francii objevila dosud neznámý obraz Caravaggia

Od naturalismu, jenž zobrazoval nepřikrášlenou realitu často podtrženou...

Specialistka a historička umění Maria Cristina Terzaghiová tvrdí, že objevila další obraz italského raně barokního malíře Michelangela da Merisi, známého pod jménem Caravaggio. Terzaghiová to napsala...

10. listopadu 2026  8:01

Při dabingu Akta X mně fanoušci volali, ať neumírám, vzpomíná herečka Musilová

Herečka a zpěvačka Jana Musilová.

Drobná štíhlá tmavovláska. Když promluví, okamžitě zpozorníte. Ten sametový hlas totiž znáte. A mnozí rovnou vybafnou: zvláštní agentka Scullyová. Jana Musilová na prknech Městského divadla Brno...

10. listopadu 2026  5:45

Zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel. Petru Čejkovi bylo 73 let

Kapela Karamel

V pondělí náhle zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel Petr Čejka. Bylo mu 73 let. O jeho úmrtí informoval člen kapely Pavel Sádlík.

9. listopadu 2026  22:13

Seriál Stranger Things se vrátí. Tvůrci odhalí, co se dělo před zrozením Vecny

Stranger Things

Netflix si objednal prequel jednoho ze svých nejúspěšnějších seriálů Stranger Things. Ponese název Other Worlds: A Stranger Things Adventure a jeho premiéra je naplánována na rok 2028. Nový seriál by...

9. listopadu 2026  14:12

Český slavík 2026: Kdy bude, kde ho sledovat a kdo je nominovaný?

Český slavík 2025

Hlasování v Českém slavíkovi 2026 odstartovalo. Fanoušci mohou své oblíbené zpěváky a kapely podpořit až do 15. listopadu, vítězové budou vyhlášeni o necelé dva týdny později ve Foru Karlín....

9. listopadu 2026  14:03,  aktualizováno  14:04

Seriály na pár minut. Světový fenomén mikrodramat míří do českých mobilů

Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět

Nová česká streamovací platforma MovixBox vychází vstříc éře scrollování na telefonu. Nabídne seriály na výšku, jejichž jednotlivé díly trvají jen jednu až dvě minuty. Služba odstartuje 11. listopadu...

9. listopadu 2026  11:57

Děloha ukazující prostředníček i královské tajnosti. Pět výstav, které stojí za vidění

Esprit
Dílo Conrada Botese na výstavě Argus & Medusa: O naději v těžkých časech...

Od provokativních uměleckých instalací přes historické tragédie až po díla, která se syrovou upřímností reflektují dnešní svět. Praha nabízí v listopadu hned několik výrazných expozic, které...

9. listopadu 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na Rusalku v češtině se necítím, přiznává před pražskou show Sarah Brightmanová

Sarah Brightmanová (16. dubna 2023)

Se speciální vánoční show A Winter Symphony se v pražské O2 areně 26. listopadu představí anglická sopranistka Sarah Brightmanová. V programu zazní například árie Nessum dorma, vánoční klasika Silent...

9. listopadu 2026  10:39

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

S Fanánkem se poznal už jako školák, teď o něm napsal knihu. Dohodli se ve sklípku

Jakub Malovaný napsal knihu Fan 60 o české rockové legendě Lou Fanánkovi....

Publicista Jakub Malovaný se s Lou Fanánkem Hagenem, frontmanem kapely Tři sestry, poprvé setkal už jako žák základní školy. Tehdy ho poprvé požádal o rozhovor. Teď k jeho šedesátinám napsal...

9. listopadu 2026  9:29

Pozvání Trumpa do Slušovic. Nové Utajené příběhy vedou od Foglara až po slavné JZD

Premium
Spisovatel Jaroslav Foglar v únoru 1990.

Začala tuzemskými hermetiky a v úterý se přesune k Jaroslavu Foglarovi, po něm rozebere Slušovice, tříkrálovou legendu či trockisty. Šestá řada cyklu Utajené příběhy českých dějin prozkoumá v osmi...

9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.