Když hvězdy bruslí. Nova a Markíza připravují lední konkurenci StarDance

Pro tuzemského diváka dosud neokoukaný formát vychází z celosvětově úspěšné britské show Dancing on Ice, kterou v roce 2006 vytvořila britská společnost ITV Studios. Obě televizní společnosti nyní slibují svým divákům rodinnou podívanou plnou emocí, lesku, náročných choreografií a strhujících výkonů.
„Krasobruslení i lední hokej mají v Česku a na Slovensku silnou tradici a přinesly nám řadu výjimečných úspěchů. U televizních obrazovek jsme společně prožívali napínavé souboje, radovali se z vítězství a fandili osobnostem, které spojovaly celé generace. Hvězdy na ledě jsou pro nás příležitostí navázat na tuto tradici velkolepou show, jež spojí sportovní výzvu s hudbou, emocemi a jedinečnou atmosférou živého vysílání,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova a TV Markíza.
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Britský originál si za dvě desetiletí vybudoval mezi televizními diváky pověst jedné z nejnáročnějších a nejúspěšnějších televizních show ve Velké Británii. Účast v soutěži si za ta léta mohla do životopisu připsat řada slavných osobností, jako jsou Pamela Andersonová, bývalý brankář fotbalového Arsenalu David Seaman nebo olympijská vítězka Kelly Holmesová.
Odvážný formát si získal globální popularitu v desítkách zemí i za hranicemi Britských ostrovů. Společnost již v minulosti adaptovala soutěž například i v Austrálii či Turecku. Tedy v zemích, které nepatří k významným baštám krasobruslařského sportu.
„Jde o mimořádně náročný projekt z hlediska přípravy i výroby. Těší mě, že díky spolupráci Novy a Markízy můžeme divákům nabízet takto ambiciózní formáty, jak to už roky děláme i v případě SuperStar. Síla této show spočívá také v tom, že ukáže známé osobnosti v situacích, v jakých je ještě neznáme. Budeme sledovat jejich odhodlání, pokroky i to, jak se vyrovnávají s neúspěchem a překonávají vlastní hranice,“ dodala Majeská.
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Show se stejně tak, jako to diváci znají u formátu StarDance, bude vysílat živě. Ledovou plochu a prostory pro přímý přenos poskytne areál v pražských Letňanech. Režie vysílání se ujme Pepe Majeský, kterého můžete coby režiséra znát ze závěrečných titulků „nováckých“ pořadů Česko Slovenská SuperStar, Český slavík nebo Tvoje tvář má známý hlas.
Další informace o účastnících z řad profesionálů, amatérů a poroty slíbily obě televizní společnosti odhalovat v následujících týdnech.