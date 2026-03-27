Na jaře roku 1945 stojí český inspektor Beran (Karel Dobrý) a jeho asistent Morava (Jonas Nay) před nelehkým úkolem. Mají rozkrýt vraždu vdovy po německém generálovi.
Každý jejich krok ale sleduje člen gestapa Erwin Buback (Nicholas Ofczarek), který podává zprávy svému nacistickému nadřízenému Meckerlemu (Devid Striesow). Ten se snaží zjistit propojení pražské policie s českým odbojovým hnutím.
Vrah mezitím udeří znovu. A když se pak v květnu 1945 rozpoutá ozbrojené povstání, přestává být dopadení psychopatického vraha jedinou prioritou. Vyvstávají otázky viny, vykoupení, odplaty, lásky a náboženského a nacionalistického ospravedlnění.
Hvězdná hodina vrahů (Sternstunde der Mörder, Final Hours) vychází ze stejnojmenného románu Pavla Kohouta, jednoho z mezinárodně nejvýznamnějších českých spisovatelů a dramatiků 20. století.
Kohout se narodil roku 1928 v Praze a patří k formujícím literárním hlasům střední Evropy. Jako angažovaný autor se aktivně podílel na pražském jaru 1968. Byl aktivním disidentem a zakládajícím členem Charty 77.
Po vyloučení z komunistické strany a se více než dvě desetiletí potýkal s cenzurou a byl nakonec roku 1979 zbaven občanství. Od roku 1980 je rakouským občanem.
Mezi jeho nejznámější díla patří mimo jiné Katyně (1978), Kde je zakopán pes (1987) a Hvězdná hodina vrahů (1995). Za své literární dílo získal řadu ocenění, včetně Rakouského čestného kříže za vědu a umění a Velkého
V roce 2010 vyšla jeho autobiografie Můj skvělý život s Hitlerem, Stalinem a Havlem, která přestavuje jeho osobní i literární bilanci.