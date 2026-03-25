Do starého dřeva se nechystá, raději do Tramtárie. Hurvínek oslaví stovku filmem

Autor:
  12:00
Ačkoli na to nevypadá, bude mu sto let. Oblíbená loutková postavička své letošní jubileum oslaví už v dubnu premiérou nového filmu s názvem Hurvínkova cesta do Tramtárie. Při hledání „modrého z nebe“ mu bude pomáhat jeho kamarádka Mánička a diváci se mohou těšit jak na laskavý humor, tak aktuální poučení. Hurvínek ukazuje, že se do starého dřeva rozhodně nechystá.

Do květinového království Tramtárie se Hurvínek vydá zachránit svého věrného čtyřnohého společníka Žeryka, kterého chce povečeřet masožravá rostlina. I pohádkové království však sužují problémy, které známe z našeho pozemského světa. V zemi totiž panuje ničivé sucho, a kamarádi tak mají za úkol napravit porouchaný koloběh vody. O tom, jak to v přírodě chodí, může snímek přinést poučení nejen dětským, ale i dospělým divákům.

Stoletý Hurvínek se po rekonstrukci vrací domů. Na nové scéně vítá nejmenší diváky

Hurvínek v příběhu musí rozveselit marnivou květinovou princeznu Gerberu, která povadla a onemocněla. Nebude to však nic jednoduchého, donést jí má totiž „modré z nebe“. Co by však pro záchranu Žeryka neudělal.

Společně s Máničkou se při pátrání dostávají až do podzemí, kde zdánlivě nevyřešitelnému zadání přicházejí konečně na kloub. Mánička si vzpomene, že se ve škole učili o koloběhu vody, který je pro vyřešení strastí klíčový. Ukáže se tak, že ne nadarmo se vyplatí dávat ve škole občas pozor.

Film Hurvínkova cesta do Tramtárie vznikl ke stému výročí postavičky. (25. března 2026)
Oficiální plakát k novému filmu Hurvínkova cesta do Tramtárie (25. března 2026)
Nový film Hurvínkova cesta do Tramtárie (25. března 2026)
Oblíbený Hurvínek se představí v novém filmu (25. března 2026)
Předlohou k filmu je loutková hra z roku 2003, která se i po dvaceti letech těší mezi dětmi na prknech Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze velké oblibě. Ačkoli Hurvínkovy narozeniny připadají na 2. května, snímek režiséra Vojtěcha Friče bude mít v kinech premiéru již 16. dubna.

Film, který si zachovává tradiční loutkovou podobu, slibuje dynamické sestřihy, použití několika kamer i speciální zvukové efekty. Tradiční postavička může tedy v novém příběhu bavit a přilákat další generaci věrných diváků.

