Do starého dřeva se nechystá, raději do Tramtárie. Hurvínek oslaví stovku filmem

Do květinového království Tramtárie se Hurvínek vydá zachránit svého věrného čtyřnohého společníka Žeryka, kterého chce povečeřet masožravá rostlina. I pohádkové království však sužují problémy, které známe z našeho pozemského světa. V zemi totiž panuje ničivé sucho, a kamarádi tak mají za úkol napravit porouchaný koloběh vody. O tom, jak to v přírodě chodí, může snímek přinést poučení nejen dětským, ale i dospělým divákům.
Hurvínek v příběhu musí rozveselit marnivou květinovou princeznu Gerberu, která povadla a onemocněla. Nebude to však nic jednoduchého, donést jí má totiž „modré z nebe“. Co by však pro záchranu Žeryka neudělal.
Společně s Máničkou se při pátrání dostávají až do podzemí, kde zdánlivě nevyřešitelnému zadání přicházejí konečně na kloub. Mánička si vzpomene, že se ve škole učili o koloběhu vody, který je pro vyřešení strastí klíčový. Ukáže se tak, že ne nadarmo se vyplatí dávat ve škole občas pozor.
Předlohou k filmu je loutková hra z roku 2003, která se i po dvaceti letech těší mezi dětmi na prknech Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze velké oblibě. Ačkoli Hurvínkovy narozeniny připadají na 2. května, snímek režiséra Vojtěcha Friče bude mít v kinech premiéru již 16. dubna.
Film, který si zachovává tradiční loutkovou podobu, slibuje dynamické sestřihy, použití několika kamer i speciální zvukové efekty. Tradiční postavička může tedy v novém příběhu bavit a přilákat další generaci věrných diváků.