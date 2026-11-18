Fanoušci dystopické ságy narazí na výstavu v přízemním patře nákupního centra. K dispozici bude od 18. do 22. listopadu. Zhlédnout ji bude možné zcela zdarma bez jakékoliv předchozí rezervace.
„Dostali jsme možnost, jako jedno ze čtyřech hlavních měst v Evropě zúčastnit se tour Hunger Games. Zároveň v našem kině bude slavnostní premiéra. Další den už bude k vidění v ostatních kinech,“ uvedla marketingová manažerka Westfieldu Chodov Marta Keszczyk.
|
Krutější a hladovější než kdy dříve. Do kin míří nový díl zhýralých Hunger Games
Hlavním středobodem výstavy je Cornucopia neboli roh hojnosti vytvořený podle filmové předlohy. V okolních prostorech návštěvníci najdou instalace, kde si budou moci například vytvořit vlastní plakát inspirovaný filmem, prohlédnout si použité kostýmy nebo si poslechnout soundtrack z nejnovějšího krvavého snímku.
Expozice má za cíl přiblížit návštěvníkům fascinující svět oblíbené série a stát se jedinečným místem setkání fanoušků všech generací. „Důležité je pro nás přinést zážitek. Aby se divák mohl nejen podívat na snímek v kině, ale aby mohl na vlastní kůži zažít trochu ze světa Panemu,“ dodává Keszczyk.
V rámci propagace filmu bude v Evropě výstava k vidění pouze v Londýně, Švédsku a Nizozemsku. Samotný snímek si pak mohou fanoušci dopřát v kinech napříč republikou v originálním znění s titulky nebo s dabingem, a to ve formátech 2D, 4DX a IMAX.
|
RECENZE: Nové Hunger Games jsou násilné a vypravěčsky roztěkané
Příběh se odehrává 24 let před událostmi prvních filmových Hladových her, které jsou ikonicky spjaté se splátci z Dvanáctého kraje Katniss Everdeenovou (Jennifer Lawrence) a Peetaou Mellarkem (Josh Hutcherson). Prequel se v tomto případě zaměří na počínání jejich krajana a následného mentora, v tu dobu teprve šestnáctiletého Haymitche Abernathyho (Joseph Zada).
Jubilejní 50. ročník obscénní podívané, známé též jako druhé Čtvrtohry, bude dosud největší v historii na území Panemu. Svést souboj na život a na smrt tentokráte do arény zamíří dvojnásobný počet účastníků.
Tvůrčího vedení snímku se opět ujal osvědčený režisér Francis Lawrence, jenž je podepsán pod předchozími díly Hladových her s podtituly Vražedná pomsta (2013), Síla vzdoru 1. část (2014), Síla vzdoru 2. část (2015) a Balada o ptácích a hadech (2023).