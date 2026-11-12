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Krutější a hladovější než kdy dříve. Do kin míří nový díl zhýralých Hunger Games

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  10:31
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Aktuální šestý film z dystopické ságy Hunger Games nese podtitul Úsvit sklizně. Ke krajům řízeným krutovládou prezidenta Snowa tentokrát budou okolnosti krutější než kdy dříve. Pro potěšení Kapitolu odejde o svůj život bojovat dvojnásobný počet splátců. Děj se zaměří na osud mladého Haymitche Abernathyho, jenž se pokusí Hladové hry nejen ovládnout, ale i rozložit zhýralý systém zevnitř.
Hunger Games: Úsvit sklizně
Hunger Games: Úsvit sklizně
Kieran Culkin v Hunger Games: Úsvit sklizně
Hunger Games: Úsvit sklizně
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Příběh se odehrává 24 let před událostmi prvních filmových Hladových her, které jsou ikonicky spjaté se splátci z Dvanáctého kraje Katniss Everdeenovou (Jennifer Lawrence) a Peetaou Mellarkem (Josh Hutcherson). Prequel se v tomto případě zaměří na počínání v kruté soutěži jejich krajana a následného mentora v tu dobu teprve šestnáctiletého Haymitche Abernathyho (Joseph Zada).

Jubilejní 50. ročník obscénní podívané, známé též jako druhé Čtvrtohry, bude dosud největší v historii na území Panemu. Svést souboj na život a na smrt tentokráte do arény zamíří dvojnásobný počet účastníků.

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Mladý Haymitch po vstupu do arény naváže nečekané spojenectví se splátkyní Maysilee Donnerovou a přidá se ke skupině, která se snaží postavit moci Kapitolu vedeného autoritářským prezidentem Snowem (Ralph Fiennes).

Zpočátku nezkušený hlavní protagonista v průběhu krvavé soutěže poznává skutečnou cenu hrdinství a pokusí se se riskovat vše, aby zhýralý režim zničil zevnitř. Jeho odvážné činy se následně stanou prvním impulzem povstání, které navždy změní osud Panemu.

Podle již odtajněných informací produkce na diváky znovu čeká zážitek plný akce, intrik, odvahy a vzdoru proti temnému o okázalému Kapitolu. Přibude také řada nových postav, které doplní mladší verze figur známých z předchozího filmového zpracování.

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K vidění zde budou Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanningová, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peaková, Kelvin Harrison Jr., Ben Wang, Billy Porter nebo Lili Taylorová.

Tvůrčího vedení se opět ujal osvědčený režisér Francis Lawrence, jenž je podepsán pod předchozími díly Hladových her s podtituly Vražedná pomsta (2013), Síla vzdoru 1. část (2014), Síla vzdoru 2. část (2015) a Balada o ptácích a hadech (2023).

Šestý díl kultovní ságy podle stejnojmenného románu Suzanne Collinsové mohou diváci v českých kinech zhlédnout od 19. listopadu. Snímek bude k dispozici v originálním znění s titulky i českým dabingem ve formátech 2D, 4DX či IMAX.

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