Vzpomínky na draky ještě nevybledly. Další seriál ze světa Hry o trůny se už blíží

Na začátku příštího roku se můžeme těšit na nový seriál Rytíř Sedmi království na HBO a HBO Max jako prequel k seriálu Hry o trůny. Nové epizody díla připraveného dle předlohy spisovatele G. R. R. Martina budou mít premiéru každé pondělí. První z celkových šesti připadá na 19. ledna 2026.

Během panelové diskuze na Comic Conu v New Yorku představilo HBO trailer k očekávanému novému seriálu ze světa Hry o trůny. Příběh se bude odehrávat ve světě Westerosu zhruba sto let před událostmi vyobrazenými v ústředním seriálu.

Hlavními postavami bude nepravděpodobná dvojice, kterou G. R. R. Martin původně představil ve stejnojmenné povídkové trilogii, tedy ser Duncan Vysoký a jeho malý panoš Egg. Duncan bude vyobrazen jako mladý, naivní, ale zároveň i odvážný rytíř. Kniha vyšla česky už před jedenácti lety.

Jejich příběhy se odehrávají v časech, kdy rod Targaryenů stále pevně drží Železný trůn a vzpomínky na posledního živého draka dosud nevybledly. „Naši hrdinové se vydávají na nebezpečné dobrodružství plná nepřátel a velkých osudů,“ slibuje HBO.

O naivním rytíři a jeho panoši. Už se točí další seriál ze světa Hry o trůny

V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Petera Claffeho (ser Duncan Vysoký), který se objevil například ve seriálu Vikingové: Valhalla po boku Cilliana Murphyho. Po jeho boku ho bude doprovázet Dexter Sol Ansell (panoš Egg), který si zahrál v Hunger Games: Balada o ptácích a hadech.

Natáčení nového seriálu bylo oznámeno už loni, hned po konci druhé série Rodu draka. Rytíř Sedmi království měl mít původně premiéru letos, nakonec tak bude až v lednu 2026.

Mezi další očekávané seriály studia HBO z fantasy prostředí se řadí i seriál o Harrym Potterovi. Na ten si budeme muset ovšem počkat do roku 2027.

