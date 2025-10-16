Vzpomínky na draky ještě nevybledly. Další seriál ze světa Hry o trůny se už blíží

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
Během panelové diskuze na Comic Conu v New Yorku představilo HBO trailer k očekávanému novému seriálu ze světa Hry o trůny. Příběh se bude odehrávat ve světě Westerosu zhruba sto let před událostmi vyobrazenými v ústředním seriálu.
Hlavními postavami bude nepravděpodobná dvojice, kterou G. R. R. Martin původně představil ve stejnojmenné povídkové trilogii, tedy ser Duncan Vysoký a jeho malý panoš Egg. Duncan bude vyobrazen jako mladý, naivní, ale zároveň i odvážný rytíř. Kniha vyšla česky už před jedenácti lety.
Jejich příběhy se odehrávají v časech, kdy rod Targaryenů stále pevně drží Železný trůn a vzpomínky na posledního živého draka dosud nevybledly. „Naši hrdinové se vydávají na nebezpečné dobrodružství plná nepřátel a velkých osudů,“ slibuje HBO.
|
O naivním rytíři a jeho panoši. Už se točí další seriál ze světa Hry o trůny
V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Petera Claffeho (ser Duncan Vysoký), který se objevil například ve seriálu Vikingové: Valhalla po boku Cilliana Murphyho. Po jeho boku ho bude doprovázet Dexter Sol Ansell (panoš Egg), který si zahrál v Hunger Games: Balada o ptácích a hadech.
Natáčení nového seriálu bylo oznámeno už loni, hned po konci druhé série Rodu draka. Rytíř Sedmi království měl mít původně premiéru letos, nakonec tak bude až v lednu 2026.
Mezi další očekávané seriály studia HBO z fantasy prostředí se řadí i seriál o Harrym Potterovi. Na ten si budeme muset ovšem počkat do roku 2027.
