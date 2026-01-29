Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2

Pro společnost Lionsgate projekt připravuje producentský tandem Nina Jacobsonová a Brad Simpson, který přivedl na svět úspěšnou sérii Hunger Games. Pětašedesátiletá Greyová svůj návrat potvrdila s tím, že „role Baby má v mém srdci velmi hluboké místo, tak jako v srdcích fanoušků“.
Herečka, která byla za Hříšný tanec nominována na Zlatý glóbus, nyní hraje v seriálech, objevila se i ve filmu Opravdová bolest. „Dlouho jsem přemýšlela, kde Baby po letech najdeme a jaký by mohl být její život, ale trvalo, než jsem shromáždila lidi, kterým bych práci na odkazu původního filmu mohla svěřit,“ uvedla.
Zdůraznila také, že se nebude snažit znovu zachytit to, co do role tanečního instruktora Johnnyho přinesl Swayze. „Nikdo, kdo zemřel, se nedá nahradit. Nikdy nejde zopakovat něco tak magického. Prostě se snažíte o něco jiného,“ naznačila Greyová.
Swayze si zahrál ještě vedlejší roli ve filmu z roku 2004 Hříšný tanec 2 – Havanské noci, který se však odehrával na Kubě a neměl s původním příběhem nic společného. O pět let později herec zemřel.