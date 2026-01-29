Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2

Autor:
  11:34
Jennifer Greyová, která si v roce 1987 zahrála po boku Patricka Swayzeho ve filmu Hříšný tanec, se k roli Baby vrátí. Pokračování hitu, jenž celosvětově v kinech utržil přes dvě stě milionů dolarů, se začne točit koncem roku. „S nadšením mohu říci, že čekání brzy skončí!“ prozradila herečka.
Jennifer Grey a Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)

Jennifer Grey a Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987) | foto: © Vestron Pictures

Jerry Orbach, Jennifer Greyová a Kelly Bishopová ve filmu Hříšný tanec (1987)
Záběr z filmu Hříšný tanec
Jennifer Grey (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025)
Patrick Swayze ve filmu Hříšný tanec (1987)
Pro společnost Lionsgate projekt připravuje producentský tandem Nina Jacobsonová a Brad Simpson, který přivedl na svět úspěšnou sérii Hunger Games. Pětašedesátiletá Greyová svůj návrat potvrdila s tím, že „role Baby má v mém srdci velmi hluboké místo, tak jako v srdcích fanoušků“.

Herečka, která byla za Hříšný tanec nominována na Zlatý glóbus, nyní hraje v seriálech, objevila se i ve filmu Opravdová bolest. „Dlouho jsem přemýšlela, kde Baby po letech najdeme a jaký by mohl být její život, ale trvalo, než jsem shromáždila lidi, kterým bych práci na odkazu původního filmu mohla svěřit,“ uvedla.

Zdůraznila také, že se nebude snažit znovu zachytit to, co do role tanečního instruktora Johnnyho přinesl Swayze. „Nikdo, kdo zemřel, se nedá nahradit. Nikdy nejde zopakovat něco tak magického. Prostě se snažíte o něco jiného,“ naznačila Greyová.

Swayze si zahrál ještě vedlejší roli ve filmu z roku 2004 Hříšný tanec 2 – Havanské noci, který se však odehrával na Kubě a neměl s původním příběhem nic společného. O pět let později herec zemřel.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Z filmu Erotikon

Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.

RECENZE: Nepřístojný šmírák, improvizátor. Životopis Vladimíra Menšíka jde do hloubky

Drama o alkoholismu Ikarův pád (1977). Jako otec a syn se představili Vladimír...

O hereckém i lidském fenoménu jménem Vladimír Menšík už bylo napsáno i vyřčeno snad všechno. Objemná kniha Davida Lišky s názvem Vladimír Menšík. Život, film, divadlo si klade za cíl přinést...

Bude film o Melanii propadák? Na první promítání v Británii se prodal jediný lístek

Billboardy v USA k premiéře filmu Melania. (leden 2026)

„Je to film, který musíte vidět.“ Tak v pondělí lobboval americký prezident Donald Trump za snímek o první dámě, který teď v pátek vstupuje do kin. Sleduje Melanii Trumpovou dvacet dní před druhou...

RECENZE: Dojatý Michal Pavlíček oslavil sedmdesátku s elánem i pokorou virtuosa

Narozeninový koncert Michala Pavlíčka (28. ledna 2025, O2 universum, Praha)

První ze dvou koncertů k oslavě 70. narozenin pojal jeden z našich absolutně nejlepších kytaristů Michal Pavlíček částečně jako ochutnávku nového alba Na obzoru, které vyjde v únoru, a částečně jako...

29. ledna 2026

Soukromá armáda krále Trumpa řádí, zpívá Springsteen v písni Streets of Minneapolis

Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey v září 2024

Více než třicet let po slavné písni Streets of Philadelphia vydal Bruce Springsteen novou píseň podobného názvu Streets of Minneapolis. Napsali ji o víkendu na památku 37letého Alexe Prettiho a...

29. ledna 2026  8:54

RECENZE: Vrahova hygiena. Krobot a Melíšková intimně odkrývají hrůzný čin

Miroslav Krobot a Klára Melíšková v představení Vrahova hygiena

Miroslav Krobot a Klára Melíšková se divákům Dejvického divadla představili v nezvykle komorním, až intimním kusu Vrahova hygiena. Novinku uvádí oblíbená scéna ve své kavárně, která zůstává v...

29. ledna 2026  8:13

Kino pro uši. Audio superprodukce připomínají film, vraždí se v nich melouny

Vstupte do světa nekonečných příběhů s Audiotekou – největším čekým online...

Dnešní doba přeje příběhům, na které si člověk nemusí hledat speciální čas. Zatímco klasická literatura vyžaduje klid a soustředění, moderní audio formáty umožňují prožít napínavý děj třeba cestou do...

29. ledna 2026

Ceny Trilobit mají filmy Otec i Sbormistr, anticenu Citrón deset členů rady ČT

Milan Ondrík ve filmu Otec

Filmový a televizní svaz udělil výroční ceny Trilobit za mimořádná audiovizuální díla. Bodovaly filmy Otec a Sbormistr či dokument nominovaný na Oscara Pan Nikdo proti Putinovi, čestné trofeje...

28. ledna 2026

VIDEO: Začala jíst, kvůli němu! Film Nevděčné bytosti už objíždí svět

Dexter Franc ve filmu Nevděčné bytosti

Rodinné drama Nevděčné bytosti, jež natočil Olmo Omerzu, zveřejňuje první trailer. S mezinárodním obsazením už film projel řadu festivalů, do českých kin vstoupí 26. března a hned následující týden...

28. ledna 2026  18:28

Rock i k-pop. Na Colours of Ostrava se vrací LP, poprvé vystoupí The Libertines

Zpěvačka LP (2023)

Festival Colours of Ostrava doplňuje line-up o další desítku interpretů. Na hlavní scénu se po čtyřech letech vrátí LP. Poprvé na tuzemském festivalu vystoupí britští The Libertines, horkým zbožím je...

28. ledna 2026  17:10

RECENZE: Frájovi to zase vyšlo. Robbie Williams vytáhl britpop a pokořil Beatles

Robbie Williams na Zlatých glóbech v Los Angeles (5. ledna 2025)

Robbiemu Willamsovi jsou lhostejné současné hudební trendy a stále více se noří do nostalgického vzpomínání. V případě alba Britpop jsou to devadesátá léta, jimž kromě eurodance produktů a grunge...

28. ledna 2026

Ceny Anděl oznámily návrhy na nominace. Ovládli je Gufrau či Ben Cristovao

Skupina Gufrau a Victor Kal. na společném albu Boyband.

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, který se letos uskuteční 11. dubna, uvedl svůj předvýběr na nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Takzvané shortlisty ovládl například hit Navždycky blázen od pražského...

28. ledna 2026  11:15

RECENZE: Intimnější a syrovější než dřív. Zaz v Praze odvyprávěla svůj příběh

Koncert zpěvačky Zaz v O2 universu v Praze (27. ledna 2026)

V jednu dobu u nás francouzská zpěvačka Zaz vystupovala i několikrát do roka. Nyní se do Prahy na velké pódium vrátila po třech letech a její koncert v O2 universu byl v mnohém jiný než ty předešlé....

28. ledna 2026

