Za urážku, kterou divák vykřikl v momentě, kdy černošští herci ze snímku Hříšníci Michael B. Jordan a Delroy Lindo předávali cenu za nejlepší vizuální efekty, se bezprostředně poté omluvil také moderátor večera Alan Cumming, píše agentura AP a server televize Sky News.
Cumming na úvod večera divákům sdělil, že v sále je přítomen skotský aktivista za práva lidí s Tourettovým syndromem John Davidson, který inspiroval snímek Přísahám, že za to nemůžu. Tento film v průběhu večera získal dvě ocenění BAFTA, včetně ceny za nejlepší herecký výkon pro Roberta Aramaya za ztvárnění Davidsona.
Po výkřiku se Cumming omluvil publiku v londýnském Royal Festival Hall za urážlivý výrok. „Tourettův syndrom je porucha a tiky, které jste dnes večer slyšeli, jsou mimovolné, což znamená, že někdo s Tourettovým syndromem nemá kontrolu nad svou mluvou,“ uvedl. „Omlouváme se, pokud vás tento výrok urazil,“ doplnil v neděli moderátor.
Britská filmová akademie se v pondělí na žádost o vyjádření odkázala na Cummingovo prohlášení.
„Někteří diváci možná zaslechli nadávky při udílení cen BAFTA za rok 2026,“ uvedla BBC. Také vysvětlila podstatu Tourettova syndromu a omluvila se za způsobenou urážku. Média připomínají, že BBC vysílala udílení cen s přibližně dvouhodinovým zpožděním.
Několik hodin po původním vyjádření se BBC omluvila za to, že rasistickou urážku neodstranila ze záznamu slavnostního ceremoniálu. Následně stáhla video z platformy BBC iPlayer. Na ní bylo video dostupné až do pondělního dopoledne a urážka z něj byla podle médií slyšitelná. BBC přislíbila, že video po editaci znovu nahraje.
Černošští herci Jamie Foxx a Wendell Pierce podle serveru deníku The Guardian vyjádřili své rozhořčení nad situací. Podle Pierce je rozčilující, že první reakcí nebyla úplná a upřímná omluva Lindovi a Jordanovi. Ani jeden z nich se zatím k incidentu nevyjádřil.
Zástupce charitativní organizace Tourettes Action Ed Palmer před odstraněním záznamu řekl, že v případech, jako je tento, mohla BBC zvážit vypípání urážky z videozáznamu. „Je to jeden z nejvýraznějších případů toho, že toto postižení může někoho zcela pochopitelně velmi urazit,“ uvedl. „Pokud to byl předem nahraný pořad, pak by například vypípání urážky mohlo být rozumným kompromisem,“ doplnil v rozhovoru s Times Radio.