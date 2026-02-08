Kdyby se Hříšníci smrskli na zjednodušený popis pro zvědavé kamarády u piva, pak by stačilo shrnout, že první polovina se týká rasových bariér jižanské Ameriky 30. let, zatímco druhá půle představuje tradiční upírskou vybíjenou, kde nákazu kousnutím přenášejí zákeřní běloši v čele s irským přistěhovalcem především na černošské či asijské etnikum.
Zkrátka multižánrová potrhlost, do níž se vejdou ještě indiáni, vúdú, prohibice, mafie, hadi, sex a vskutku jedinečná, elektrizující muzika. Jedna přísada však citelně chybí: nadsázka. Neboť jakkoli bizarní podobu mají, berou se Hříšníci vážně.
Nabízí se hypotéza, že ve finále už roli favorita Hříšníci splnit nemusí; hlavně že se postarali o povyk, který se v diváckých komentářích tak často zmiňuje.