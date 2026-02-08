RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

Premium

Fotogalerie 7

Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025) | foto: Image Capital Pictures / Film StillsProfimedia.cz

Mirka Spáčilová
  14:00
Kinobox
76%
Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný humbuk. Čím si vlastně černošský upírský horor natočený v dobovém rytmu blues získal tolik šancí?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kdyby se Hříšníci smrskli na zjednodušený popis pro zvědavé kamarády u piva, pak by stačilo shrnout, že první polovina se týká rasových bariér jižanské Ameriky 30. let, zatímco druhá půle představuje tradiční upírskou vybíjenou, kde nákazu kousnutím přenášejí zákeřní běloši v čele s irským přistěhovalcem především na černošské či asijské etnikum.

Zkrátka multižánrová potrhlost, do níž se vejdou ještě indiáni, vúdú, prohibice, mafie, hadi, sex a vskutku jedinečná, elektrizující muzika. Jedna přísada však citelně chybí: nadsázka. Neboť jakkoli bizarní podobu mají, berou se Hříšníci vážně.

Nabízí se hypotéza, že ve finále už roli favorita Hříšníci splnit nemusí; hlavně že se postarali o povyk, který se v diváckých komentářích tak často zmiňuje.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

65 % Premium
Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025)

Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...

8. února 2026

Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent

Producent Jiří Konečný a herečka Kateřina Falbrová s cenami české filmové...

Emotivní řeč plná náznaků, s níž producent Sbormistra Jiří Konečný přebíral cenu kritiků pro nejlepší film roku, mohla diváky přenosu na ČT art zmást. Až po ceremoniálu Konečný vysvětlil, co se kolem...

8. února 2026

GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění

Olivia Dean s Grammy v kategorii Objev roku

V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku...

8. února 2026  10:41

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

8. února 2026

Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Premium
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky

Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....

8. února 2026

Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001

Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...

7. února 2026  21:45

Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových

Premium
Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026)

Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...

7. února 2026

V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou

Ondřej Kepka, Vladimír Dlouhý, Jana Brejchová a Jana Nagyová v seriálu Arabela...

Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...

7. února 2026  11:40

TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho

Z filmu Královna šachu

Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.

7. února 2026  11:37

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

7. února 2026  8:48

Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

Ota Jirák

Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...

7. února 2026

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

vydáno 7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.