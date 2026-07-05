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Hrál jsem jen samé klaďase, říká o sobě Harvey Keitel, „čistič“ Wolf z Pulp Fiction

Pavla Žáková
  6:30

Harvey Keitel | foto: koláž iDNES.cz

Charismatický americký herec Harvey Keitel je známý z rolí drsných chlapíků – policistů, vojáků, mafiánů nebo agentů FBI. Jednou z jeho posledních postav, kterou mohli diváci vidět na filmovém plátně, byl kněz v Marhoulově snímku Nabarvené ptáče. Keitel nyní míří na filmový festival do Karlových Varů. Přesně po 11 letech, jak v roce 2015 slíbil Mirce Spáčilové.

„Já jsem Winston Wolfe. Řeším problémy.“ Hláška, která v Tarantinově ikonickém snímku Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994) otevírá neuvěřitelně groteskní sekvenci, se Harveymu Keitelovi stala v jistém smyslu osudnou. Zajistila mu nejen nesmrtelnou image profesionála, který „vyčistí“ všechny problémy, ale pronásleduje ho na každém kroku.

Jak přiznal v rozhovoru pro Českou televizi při zatím poslední návštěvě v Karlových Varech, s oslovením Wolfe se setkává stále. „Ano, stává se mi to velmi často, protože film Pulp Fiction si získal velkou popularitu. Vždycky mi to zvedne náladu, a ti, kteří mě tak oslovili, se potom smějí se mnou,“ přiznal v dobrém rozmaru.

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V roce 2015 uvedl na KVIFF snímek Mládí

Výborná nálada z něj v roce 2015 čišela i v rozhovoru s Mirkou Spáčilovou. Tehdy do Varů přijel uvést snímek Paola Sorrentina, v němž si zahrál stárnoucího filmaře. „S věkem si člověk víc uvědomuje, co má rád a co ne. Ale když mluvíme o filmu Mládí, na kterém mi hodně záleží, měli bychom se trochu napít, abych se nestyděl,“ žertoval.

Ženy a děti Harveyho Keitela

  • S první ženou, herečkou Lorraine Bracco má dceru Stellu Keitelovou (nar. 1985).
  • Později prožil krátký vztah s modelkou Lisou Karmazinovou, mají spolu syna Hudsona Keitela (nar. 2001).
  • Ve stejném roce, kdy se mu narodil syn Hudson, se po třítýdenním chození oženil s kanadskou herečkou Daphnou Kastnerovou. Mají spolu syna Romana (2004).

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Keitel nedávno oslavil 87. narozeniny a jeho očekávaná návštěva KVIFF bude třetí v pořadí. Poprvé přijel v roce 2004 a převzal prestižní Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Když se do Varů po 11 letech vrátil, prohlásil, že příště přijede zase až po 11 letech. V mezidobí se mu podařilo definitivně vykročit z rolí drsňáků a záporáků, například v dramatu Madam služebná, kde hrál zamilovaného obchodníka s uměním.

Sám ovšem vždy tvrdil, že záporné hrdiny nehrál nikdy. „Nejsou žádné role záporných hrdinů, protože každý padouch si samozřejmě myslí, že je klaďas. Proto pokaždé, když se mě někdo ptá, jestli jsem typ na záporné role, říkám, že jsem hrál jen samé klaďase,“ řekl České televizi.

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Keitel a Tarantino

Role profesionálního řešitele nepříjemných problémů v Tarantinově snímku byla vlastně epizodní, přesto se stala jednou z nejznámějších scén. Quentin Tarantino, tehdy třicetiletý, ji „ušil“ Keitelovi přímo na tělo a přiznal, že tohoto herce (v té době 54letého) obdivuje už od dětství.

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Jejich spolupráce začala o něco dříve, když ho Tarantino získal pro svůj snímek Gauneři (v orig. Reservoir Dogs). Potýkal se tehdy s problémy s financováním a respektovaný hollywoodský herec roli nejen přijal, ale pomohl Tarantinovi s financováním tohoto snímku, a tím i s nastartováním kariéry.

Jako čistič Wolf se Keitel představil ještě jednou, tentokrát ne ve filmových záběrech, ale v reklamě pro pojišťovnu.

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Keitel a Scorsese

Ještě před Tarantinem Keitel úzce spolupracoval s jinou režisérskou osobností, Martinem Scorsesem. Právě v jeho snímku Špinavé ulice (Mean streets) se představil v jedné ze svých neslavnějších rolí, jako mafián Charlie Cappa. „Gangsterka prostoupená nezapomenutelným soundtrackem sedmdesátých let se stala předzvěstí nejen dlouholeté spolupráce Scorseseho, De Nira a Keitela, ale také budoucího směřování režisérovy tvorby. Právě zde lze najít zárodky témat a motivů, které později naplno rozvinul ve svých nejuznávanějších filmech,“ představuje tento film z roku 1973 oficiální web karlovarského filmového festivalu.

Právě tento snímek festival uvede při příležitosti Keitelovy návštěvy. Mimochodem, byl to právě věčně usměvavý drsňák Keitel, kdo jako jeden z prvních umělců, laureátů Křišťálového globu, souhlasili s natočením festivalové znělky.

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