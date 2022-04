RECENZE: Tvůrci Hry o trůny ukuchtili metalovou filmovou frašku

Vyrvěte metal z jeho přirozeného prostředí a zasaďte ho do prostředí typické americké středoškolské jakože romantické komedie. Vznikne paskvil jako v případě novinky Netflixu Metaloví lordi, na níž se jako scenárista podílel D. B. Weiss, polovina tvůrčího dua Hry o trůny. Jeho parťák David Benioff se na filmu podílel producentsky, čili v tom jedou oba.

Těžko říct, nakolik se Weiss a režisér Peter Sollett vyznají v metalové hudbě a věcech s ní spojených, ale dle výsledku lze usuzovat, že něco sice naposloucháno mají, jinak je jim ale spíš zdrojem zamýšlených humorných situací.

Metalová komunita se ale jejich snažení po právu vysměje. Třeba kvůli tomu, že snímek bez ladu a skladu míchá tak žánrově rozdílné kapely jako Dio, Guns N’ Roses, Tool, Rage Against The Machine nebo Gorgoroth do jednoho kbelíku, hrdiny nechá hrát v kapele s idiotským jménem Skullfucker a vlepí jim nesmyslnou škatulku „post-death doom metal“, která se navíc nijak nepojí s tím, co doopravdy hrají.

Metaloví lordi USA, 2022, 97 min Scénář: D. B. Weiss Režie: Peter Sollett Hrají: Joe Manganiello, Jaeden Martell, Brett Gelman, Sufe Bradshaw, Isis Hainsworth a další Hodnocení: 20 %

Neustálé promluvy o síle, rebelství a jedinečnosti heavy metalu, které vypouští z úst frontman Hunter Sylvester, jsou prostě směšné a on sám je jen ubohým stínem maniakálního a skutečně zábavného Jacka Blacka ve Škole ro(c)ku.

Příběh sám je řiďounký a vlažný jako polévka ze školní jídelny, střižený podle té nejotřepanější šablony. Skupinka outsiderů chce dokázat, že není tak zoufalá, jak se svému okolí jeví, a že pod chuligánskou metalovou halenou bije ryzí srdce.

Klišé za každým rohem, opravdu svěžích a zábavných momentů poskrovnu. Pousmát se lze snad u scény z bazénu, kde si cameo střihnou Scott Ian z Anthrax, Tom Morello z Rage Against The Machine, kytarista Metalliky Kirk Hammet a zpěvák Rob Halford z Judas Priest. Jinak jsou tihle samozvaní „metaloví lordi“ upachtěnou zábavovou kutálkou sotva okresního formátu.