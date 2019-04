Zimohrad i Dračí kámen. Výstava pozve diváky přímo do scén Hry o trůny

Společnost HBO nejdříve ohlásila dokument Poslední hlídka mapující natáčení poslední série. Nyní přišla se zprávou, že začne po světě otvírat muzea v místech, kde se seriál natáčel.



První takovým bude v rámci projektu Game of Thrones Legacy (Odkaz Hry o trůny) prostor v severoirském Linen Mill Studios, kde se seriál natáčel, a který se otevře na jaře roku 2020.

Expozice prý návštěvníky „vezme do samotného srdce Sedmi království“ kombinací vystavených kostýmů, filmařských rekvizit, obrazového materiálu i možností navštívit přímo natáčecí prostory. Fanoušci seriálu prý budou mít možnost vstoupit do nejikoničtějších scén seriálu, jak upozorňuje filmový web The Wrap.

Diváci tak navštíví královské sály v Králově přístavišti, podívají se na Černý hrad do míst, kde rokuje Noční hlídka či do jednacích sálů na Zimohradě či Dračím kameni. Jaká další místa se výstavy dočkají, zatím jasné není, dá se ale čekat, že mezi nimi bude Dubrovník, který sloužil jako předloha Králova přístaviště.

Osmá a finální série populárního seriálu startuje už příští víkend, čeští diváci se dočkají v pondělí 15. dubna.