RECENZE: Kritika naší hrabivosti? Z Hry na oliheň se stala parodie sebe samé

Patrně zklamání zažije divák poté, co zhlédne poslední díl druhé série Hry na oliheň. Slovo poslední by se zde hodilo dát do uvozovek, neboť tvůrci pokračování největšího hitu Netflixu se totiž ve výsledku ani moc nesnažili nějaké ukončení vymyslet a bez pardonu rovnou míří ke třetí sérii.