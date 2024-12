Kámen, nůžky, papír už budete hrát jinak, hlásí recenze druhé Hry na oliheň

„Už nikdy si nezahrajete kámen, nůžky, papír jako dřív,“ hlásí recenze britské BBC v narážce na jednu ze zásadních scén prvního dílu druhé série Hry na oliheň. BBC upozorňuje, že až do této chvíle se zdá, že druhá řada populárního seriálu nabídne přeci jen o něco více humoru, než ta první. Pak se ale opět dostane na brutální hry plné krve a násilí.

Britský list upozorňuje, že díky tomu, že většina postav nemohla přežít úvodní klání, měl tvůrce seriálu Hwang Tong-hjok neobvyklou možnost osadit druhou sérii zcela novými hrdiny. Vyzdvihuje zde především účast populárního korejského rapera jménem T.O.P.

BBC jinak předpokládá, že druhá série bude mít stejný celosvětový dopad, jako ta první: „Jednotlivé hry jsou opět surrealistické a perverzní, zabíjení stejně vydatné.“ Oceňuje i opět skvělý výkon v hlavní roli a předvídá mu další cenu Emmy.

Ač je však aktuální série o dva díly kratší než ta první, vyčítá BBC dílu přílišnou rozvláčnost. „Opakující se scény s hlasováním či přestřelkami se mohou táhnout, postava podrazáka je zřejmá od začátku,“ hlásí britský recenzent. Přesto je nová série „vítaným návratem do tohoto pekelného světa“. BBC uděluje čtyři hvězdičky z pěti.

O jeden stupínek níže pak míří recenze britského deníku The Guardian. Její autorka Rebecca Nicholsonová souhlasí, že druhá série trpí rozvleklostí. „Jeden z mnoha hollywoodských zlozvyků je nafukování série rozdělením děje v polovině, aby se zdvojnásobily zisky,“ odhaluje myšlenky tvůrců na třetí sérii, která aktuální druhou následuje už příští rok.

Výhoda první Hry na oliheň prý spočívala právě v uzavřeném příběhu a společenské satiře. To se o té druhé říci nedá. „Úvodní epizody působí jako zdržovací taktika a vzhledem k tomu, že se jedná o Hru na oliheň, je to všechno tak nějak docela obyčejné. Honičky, bouračky, přestřelky. Satirický prvek zde nahradilo téma pomsty,“ píše kritička.

„Všechno je to sice zábavné, ale diváka vlastně vede jen ke krvežíznivému nutkání, aby se už konečně vrátily opravdové hry,“ dodává. A vzhledem k tomu, že poslední epizoda působí jako polovina příběhu, vyznívá úvodní váhání jen jako zbytečné tahání diváka za nos.

Nicholsonová naopak oceňuje, že jakmile se Song Ki-hun ocitne opět v kolbišti, vše nabere patřičné obrátky. Diváky prý čeká jeden zásadní a velice funkční zvrat. „Když už si myslíte, že víte, kam to všechno směřuje, odkloní se seriál od své trajektorie, ještě zvedne laťku a najde si pevné místo pod nohama. Jaká škoda, že to všechno trvá tak dlouho,“ uzavírá publicistka a dodává, že očekávaná třetí řada bude mít co dělat, aby vše napravila.

„Druhá série netflixovského trháku přináší více stylizovaného masakru, ale příběh vázne,“ shrnuje pak svou recenzi americký New York Times. „Když jsem tu byl naposledy, někdo říkal přesně to samé,“ cituje pak jeho autor James Poniewozik hlavního hrdinu, aby vykreslil své vlastní divácké pocity. „To samé si totiž možná pomyslíte i vy. Uslyšíte totiž věci, které jste v podstatě slyšeli už v první sérii. Uvidíte věci, které jste viděli v první sérii. A pokud náhodou uslyšíte nebo uvidíte něco nového, bude to pravděpodobně od postavy, která je velmi podobná někomu, koho jste viděli umírat – nebo někoho zabít – v první sérii,“ nešetří kritikou ve své recenzi.

Datum premiéry závěrečné řady zatím Netflix neoznámil. Zahraniční servery spekulují, že se tak stane dřív než v prosinci příštího roku. Druhou a třetí sérii totiž tvůrci točili současně, dá se tedy čekat, že práce na závěrečné řadě už nezaberou tolik času.