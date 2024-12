Jak znovu naskočit na Hru na oliheň? Najděte v metru muže s kufříkem

2:57

Očekávaná premiéra je tu. Netflix na Štěpána uveřejňuje druhou sérii velepopulárního seriálu Hra na oliheň. Diváci tak mohou znovu vstoupit do světa brutálních her, kde vítěz bere vše. Do stejné řeky se znovu pokusí vstoupit i minulý vítěz, hlavní hrdina Song Ki-hun.