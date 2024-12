Tvůrce Hry na oliheň vysvětlil divný konec druhé řady a naznačil termín třetí

V rozhovoru pro filmový web Variety se režisér a scenárista Hry na oliheň rozpovídal o svých původních plánech. „Když jsem začal psát příběh druhé a třetí řady, jednalo se původně o jeden velký dějový oblouk. Plánoval jsem to na nějakých osm devět epizod, ale když jsem příběh dokončil, přesáhlo to deset dílů. Což mi přišlo moc na jednu sezonu,“ vysvětlil Variety jihokorejský filmař Hwang Tong-hjok.

„Takže jsem potřeboval najít nějaký adekvátní bod, kde budu moci druhou řadu uzavřít a přesunout se ke třetí. A když se podíváte na Ki-hunův příběh a všechny ty jeho snahy zastavit hru: zaprvé najmout si žoldáky a nastražit sledovací zařízení, zadruhé přesvědčit hráče, aby si odhlasovali konec hry a zatřetí sjednotit lidi a vyvolat vzpouru, tak všechno tohle selhalo,“ popisuje režisér.

„Tato jeho selhání vedou k obrovské krizi, kdy přímo před očima přijde o nejbližšího přítele. Myslím, že tento moment byl adekvátní chvílí pro udělání tečky a uzavření dlouhého příběhového oblouku,“ pokračuje Hwang Tong-hjok. V třetí sérii jej tedy zajímá, jak se s tímto pocitem viny a obrovského selhání Ki-hun vyrovná a jak dál naloží se svou misí sabotovat celou tu mašinérii zahrávání si s lidskými životy.

Na přímou otázku, kdy přesně se v příštím roce diváci závěrečné řady dočkají, neřekl režisér nic konkrétního. „Myslím, že brzy oznámíme datum premiéry. Očekávám to pravděpodobně na léto či podzim,“ naznačil pouze. Kam přesně se třetí řada bude ubírat dějově, prozradit nechtěl.

Malým náznakem však má být kraťoučký záblesk, který se objevil mezi titulky chvilku po konci posledního dílu druhé série. „Dává vám to malou nápovědu, kam nás třetí řada zavede. Myslím, že to je všechno, co k tomu zatím mohu říct.“

Vzhledem k tomu, že v záběru byl vidět náznak další disciplíny, dá se očekávat, že se rebelující Ki-hun vrátí zpět na hrací pole a bude spolu s ostatními žijícími soutěžícími pokračovat ve hře.

Hra na oliheň je nejúspěšnějším seriálovým počinem streamovacího gigantu Netflix. První řada měla premiéru v roce 2021 a zdvihla popkulturní vlnu, která pomohla etablovat vzmáhající se jihokorejskou kinematografii. Druhá řada, která měla premiéru 26. prosince, tak letos patřila mezi nejočekávanější počiny ve světě VOD. Závěru Hry na oliheň se tedy diváci dočkají příští rok.