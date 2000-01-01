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Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i světla, orientační systém, červené salonky nebo ikonický zelený bar. To vše s cílem co nejvěrněji zachovat rukopis architektky Věry Machoninové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hlavním cílem postupné rekonstrukce hotelu není jen zlepšit technický stav budovy, ale také zachovat její jednotný vzhled. I po výměně oken, balkonů a skel se tak Thermal snaží udržet původní výraz fasády. „Některé balkony už mají novou konstrukci, jiné zůstávají původní. Jak ale můžete vidět, celek působí jednotně,“ říká ředitel hotelu Vladimír Novák a ukazuje přímo nad nás, kde se balkony nacházejí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
I na dveřích vedoucích ke schodišti zůstaly zachované charakteristické detaily původního návrhu. Masivní madla patří k prvkům, které se hotel při rekonstrukci snaží zachovat nebo citlivě obnovit, aby nové konstrukce navazovaly na původní architekturu Věry Machoninové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
K typickým prvkům Thermalu patří také čtveřice drobných baňatých krytek svítidel, které Vladimír Novák označuje za výrazně „machoninovský“ detail. Při dřívějších úpravách je nahradily obyčejné zářivky, při současné rekonstrukci se ale na chodby vrátily, aby interiér co nejvíce odpovídal původnímu návrhu. Problémem je, že už jsou těžko k dostání, a proto zatím nezdobí všechny žárovky v hotelu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Thermal byl od začátku koncipovaný jako komplexní umělecké dílo. Machoninovi nenavrhovali jen budovu, ale i nábytek a interiéry, a přizvali ke spolupráci špičky českého umění. Dobře je to vidět i ve foyer před Velkým sálem. Už roky tu visí ikonický lustr českého sklářského výtvarníka Reného Roubíčka. Patří k původní umělecké výzdobě Thermalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A u světel ještě zůstaneme. Nad ikonickým zeleným barem se totiž v pravidelném rytmu vznášejí závěsná svítidla, která spolu s barem tvoří jeden z nejcharakterističtějších interiérů Thermalu. I podobné detaily jsou součástí snahy vrátit hotelu atmosféru, jakou mu vtiskli architekti Věra a Vladimír Machoninovi.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hotel Thermal je podle Nováka pověstný i pro svůj unikátní orientační systém a exteriérové značení. Původní slavný vizuální styl s ikonickými piktogramy a písmem navrhl český grafik Jiří Rathouský.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Rathouský mimochodem navrhl kompletní jednotný styl hotelu. Od loga, přes čísla pokojů, jídelní lístky až po specifické navigační prvky. Hlavní orientační body a rozcestníky dodnes využívají vnitřní prosvícení, což zajišťuje perfektní viditelnost během večerních projekcí filmového festivalu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jeden z boxů slouží i jako místo upomínky na Jiřího Bartošku. „Po jeho smrti tu těch papírků bylo mnohem víc. Sundali jsme je, ale tento jsme nechali, patří sem,“ usmívá se ředitel hotelu Novák.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pro hotel Thermal vytvořil Rathouský speciální, geometricky hutné a výrazné písmo. V roce 2023 bylo dokonce zdigitalizováno. Podnět k digitalizaci přišel přímo od vedení hotelu, které chtělo v rámci generálních rekonstrukcí zachovat historickou hodnotu a vrátit původní typografii zpět do života.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pohled na Malý sál hotelu Thermal. Máte pocit, že levituje ve vzduchu? Nepletete se. Tělo Malého sálu tvoří masivní, předsazená ocelová konstrukce vyrobená ve Vítkovických železárnách. Architekti tak sál nevztyčili na klasických sloupech od země. Místo toho konstrukci vysunuli na obrovských nosnících ven z hlavního železobetonového skeletu budovy. Sál tak dramaticky vyčnívá. Podobně funguje i Kongresový sál.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Slunečná lávka je organickou součástí kaskádových teras hotelu. A proč slunečná? Díky své poloze a orientaci je totiž po většinu dne zalitá sluncem.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nenápadný detail, kterého si většina hostů ani nevšimne. Původní koberec na terasách nahradily při rekonstrukci zelené pásy osázené rozchodníky. „Vedle estetiky pomáhají i s tepelnou stabilitou budovy a navazují na celkovou snahu snížit energetickou náročnost hotelu,“ popisuje Novák.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
A pojďme ještě zpátky dovnitř hotelu. K nejzajímavějším částem Thermalu patří i prostory, kde se dodnes nejsilněji zachovala původní podoba interiéru. Řeč je o ikonickém zeleném baru.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Do tlumočnického a překladatelského zázemí se běžně nedostanete. Dnes už působí trochu omšele, ve své době byl ale fascinujícím, technologicky pokročilým prvkem celého festivalového paláce. Tlumočnické a překladatelské kabiny jsou integrovány přímo do zadních stěn a horních pater hlavních festivalových prostor. Skrze speciální zvukotěsná a odhlučněná okna tak mají tlumočníci výhled na pódium i promítací plátno, což je pro simultánní tlumočení klíčové.
Autor: Anna Kristová, MAFRA