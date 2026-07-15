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Původní Thermal jak ho neznáte. Podívejte se na detaily, které tu přežily půl století

Veronika Pitthardová
  12:12
Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá... Hlavním cílem postupné rekonstrukce hotelu není jen zlepšit technický stav... I na dveřích vedoucích ke schodišti zůstaly zachované charakteristické detaily... K typickým prvkům Thermalu patří také čtveřice drobných baňatých krytek... Thermal byl od začátku koncipovaný jako komplexní umělecké dílo. Machoninovi... A u světel ještě zůstaneme. Nad ikonickým zeleným barem se totiž v pravidelném... Hotel Thermal je podle Nováka pověstný i pro svůj unikátní orientační systém a... Rathouský mimochodem navrhl kompletní jednotný styl hotelu. Od loga, přes čísla... Jeden z boxů slouží i jako místo upomínky na Jiřího Bartošku. „Po jeho smrti tu... Pro hotel Thermal vytvořil Rathouský speciální, geometricky hutné a výrazné... Pohled na Malý sál hotelu Thermal. Máte pocit, že levituje ve vzduchu?... Slunečná lávka je organickou součástí kaskádových teras hotelu. A proč...
Stačí zvednout oči od červeného koberce a podívat se kolem sebe. Thermal ukrývá řadu původních detailů, které běžný návštěvník snadno přehlédne. Při rekonstrukci se proto neobnovují jen pokoje, ale i světla, orientační systém, červené salonky nebo ikonický zelený bar. To vše s cílem co nejvěrněji zachovat rukopis architektky Věry Machoninové.

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