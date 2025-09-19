To musela prasknout lyže, nebo noha. Horská služba slaví 90 let dokumentem

Padesátiminutový dokument si klade za cíl přiblížit divákům život záchranářů, kteří za každého počasí — ve dne i v noci — vyrážejí do terénu, aby pomohli těm, kteří se v horách dostali do nesnází.
Svůj hlas propůjčil filmu herec Oldřich Kaiser, který provede diváka historickými a aktuálními příběhy horské služby.
Režisérem snímku je Martin Vrbický, dokumentarista, který se dlouhodobě věnuje tématům spojeným s přírodou, pohybem v horách a lidskou odvahou.
Proslavil se zejména oceňovaným filmem Ten, co slaví každý den, který získal hlavní cenu na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů.
„Natáčení dokumentu o Horské službě pro mne bylo obrovskou výzvou a závazkem zároveň. K této instituci cítím obrovský respekt pro to, že nám kluci z Horské služby pravidelně poskytují konzultaci a pomoc při natáčení rozličných projektů, jako jsou například televizní série Po trailech přes hory, nebo Na skialpech přes hory,“ uvedl Vrbický.
„Zároveň mám k této instituci obrovskou osobní vazbu. Můj táta byl ještě donedávna členem Horské služby u nás na Božím Daru a tak jsme prakticky celé dětství strávil právě v prostředí záchranářů,“ dodal.
Filmová premiéra se odehrála ve Špinlerově mlýně 12. září. Druhé promítání je v plánu 27. září v Liberci. A televizní diváci budou moci zhlédnout snímek 21. října.
Autorkou námětu snímku je Alena Zárybnická, meteoroložka a moderátorka, která je dlouhodobě spjata s tématy počasí, hor a přírody. Dramaturgii zajišťuje Jan Strejcovský.
Horská služba v České republice má hluboké kořeny, sahající až do poloviny 19. století. První pokusy o organizovanou pomoc v horách se objevily už v roce 1850 v podobě oficiálně ustanovených průvodců a nosičů, kteří museli ovládat i základy první pomoci. První skutečně organizovaná záchranná akce se uskutečnila v Krkonoších na přelomu 19. a 20. století.
V roce 1935 vznikla první jednotná organizace Horské služby v Krkonoších, která se postupně rozšířila do všech českých pohoří. Po druhé světové válce byla její činnost obnovena a v roce 1954 vznikla Horská služba s celostátní působností.