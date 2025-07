Měl jsem ostatně docela problém i s nedávným filmovým hitem Substance s Demi Mooreovou. První polovina filmu mi přišla zajímavá, v té druhé mne však opakované vršení nechutností spíš odradilo a já se ptal, proč se na to vlastně mám dívat. Zvlášť když už jsem dávno viděl Mouchu a Věc, tedy klasiky, které snímek Coralie Fargeatové bezostyšně kopíruje. Co se hororu týče, preferuji raději postupně budované napětí, neexplicitnost a otevřené konce. Jako třeba v Kubrickově Osvícení, Scottově prvním Vetřelci nebo hitu mých náctiletých časů – filmu Záhada Blair Witch.

Jednou za rok si ale s chutí dopřeji něco z hlubin filmové tvorby. Konkrétně na karlovarském filmovém festivalu, kde je vždy dostatečný výběr v rámci sekce Po zavíračce. Už jsem takto o půlnoci v kině viděl leccos, Nicolase Cage ženoucího se za pomstou v epické podivnosti jménem Mandy, antimizogynní (snad až mizandrický) horor Men a spoustu dalších záležitostí, u kterých se primárně ptám, kde se na tyhle vysokorozpočtové snímky vlastně berou peníze, když kinům a VOD se vyhýbají obloukem.

Letos jsem si takto na kolegovo doporučení ovšem dopřál uznávanou klasiku žánru, tedy film Hellraiser z roku 1987. V britském hororu, který tehdy Clive Barker natočil dle své vlastní knižní předlohy, se mi dostalo všeho, co jsem od noční návštěvy kina očekával, a konečně zjistil, co se skrývá za onou zahřebíkovanou hlavou cenobita Pinheada, kterou jsem znal z televizních programů 90. let.

Vidět tento masochistickou komunitou inspirovaný snímek už podruhé nemusím, přesto jsem ale rád, že jsem mu obětoval hodinu a půl drahocenného spánku. Půlnoční projekce totiž bývají nějakým způsobem magické a často se zadřou do myslí diváků více než klasické večerní se sebelepším uměním.

Možná to je onou mystickou hodinou, spíš to ale bude mít důvod ve sdíleném zážitku s ostatními diváky. Na běžných projekcích totiž člověk obvykle nezažívá tak silnou škálu emocí od strachu, přes znechucené odchody ze sálu až po řehot. Ano, filmové nechutnosti právě často v publiku vyvolávají i smích, a tak se stává, že v těch nejodpornějších momentech se místo děsu celý sál dobře baví. Zvláště u starších snímků, kde jsou někdejší supermoderní filmové efekty už dávno po datu spotřeby. Ve výsledku to ale nevadí, každý tvůrce by byl jistě rád, že jeho film vyvolává emoce třeba i po padesáti letech.