Horké americké léto pomalu končí a Hollywood počítá nové miliardáře

Ačkoli v celosvětových tržbách letos přibylo již šest nových dolarových miliardářů, otevírat šampaňské mohou pouze ve společnosti Walt Disney.

Ostatní studia spíše tratila, na severoamerickém trhu dokonce poklesly příjmy z kin ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba o devět procent.

Nicméně dějiny si pamatují jen vítěze, přestože ti nejnovější se k výhře dopracovali starými triky.

Letošní miliardáři 1. Avengers: Endgame

2,795 miliardy dolarů* 2. Lví král 1,438 miliardy dolarů 3. Captain Marvel 1,128 miliardy dolarů 4. Spider-Man: Daleko od domova 1,109 miliardy dolarů 5. Aladin 1,040 miliardy dolarů 6. Toy Story 4: Příběh hraček 1,017 miliardy dolarů *celosvětové tržby



Jednou ze strategií je cesta, jak vrátit fanoušky do kina na titul, který už viděli: přidat do původní verze pár záběrů. Zkusil to již závěr marvelovské série Avengers: Endgame a vyplatilo se, komiksoví ctitelé vytáhli tržby snímku na první místo historického žebříčku. Před Avatara, který si statut nejvýnosnějšího filmu všech dob držel deset let.



Stejný marketingový tah nyní opakuje jiný letošní komiks, Spider-Man: Daleko od domova. Sice už má na celosvětových tržbách přes miliardu dolarů, přesto na severoamerickém trhu vyzkouší opětovné nasazení s přidanou akční scénou. Pouhé čtyři minuty navíc mohou vydělat zajímavé sumy.

Předělávky, nové díly

Jinou metodou, jak uspět bez hledání převratných nápadů, jsou předělávky, jmenovitě přepisy klasických kreslených disneyovek do hraných či počítačově animovaných podob. Co na tom, že jak Aladin, tak Lví král zůstali za kvalitou původních verzí: zvědavost vzbudili, diváky přivedli a oba se rovněž zařadili mezi čerstvé miliardáře.

Historičtí vítězové 1. Avengers: Endgame

2,795 miliardy dolarů* 2. Avatar 2,789 miliardy dolarů 3. Titanic 2,187 miliardy dolarů 4. Star Wars: Síla se probouzí 2,068 miliardy dolarů 5. Avengers: Infinity War 2,048 miliardy dolarů 6. Jurský svět 1,671miliardy dolarů 7. Avengers 1,518 miliardy dolarů 8. Rychle a zběsile 7 1,516 miliardy dolarů 9. Lví král 1,438 miliardy dolarů 10. Avengers: Age of Ultron 1,405 miliardy dolarů *celosvětové tržby Z filmu Jurský svět

Konečně k osvědčeným taktikám patří pokračování úspěšných sérií, což je případ animovaného snímku Toy Story 4: Příběh hraček, který navíc zdaleka neřekl poslední slovo. Z celé miliardářské rodiny roku 2019 je totiž jednak filmařsky nejzdařilejší, jednak coby rodinný příběh má nejdelší trvanlivost, tudíž může šplhat ještě výš; ostatně v některých zemích teprve odstartuje. Jenže tím končí vrcholek ledovce, ostatní premiéry skončily s výrazným odstupem.

Přes půl miliardy dolarů se zatím dostala jen pohádka Jak vycvičit draka 3, ke stejné hranici se přibližuje akční jízda Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw, animovaný Tajný život mazlíčků 2 se probil ke 400 milionům dolarů a pod nimi stojí vyložená zklamání, nové díly Godzilly, Johna Wicka či Mužů v černém.

Navíc současná miliardářská honba pracuje s čísly založenými na rostoucí ceně vstupenek. Čili se započtením inflace nadále vede americký žebříček klasika, Jih proti Severu před Hvězdnými válkami. Avatar tady stále ještě stojí o stupínek nad Avengers: Endgame a první Lví král vysoko nad svou předělávkou.

Pro zajímavost, cena lístku do kina se nyní pohybuje kolem devíti dolarů. Ještě v roce 1990 to byly čtyři dolary a roku 1939, kdy měl Jih proti Severu premiéru, činilo průměrné vstupné ve Státech 23 centů. Za éru samostatného Česka se zvedlo z dvacetikoruny sedminásobně.