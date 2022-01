Víc zpovědník než moderátor. Honza Dědek převzal Televizní cenu iDNES.cz

Letošní cena pro televizní osobnost roku nese podtitul Zpovědník roku. „To je poprvé, co jsem něco vyhrál od pionýrského tábora v osmdesátých letech. Jsem rád, asi se cítím být více zpovědníkem než moderátorem, jak se říká,“ reagoval v pořadu Rozstřel Honza Dědek na ocenění, které virtuálně převzal z rukou filmové a televizní kritičky iDNES.cz Mirky Spáčilové.

„Vždycky mám radost, když se něco povede evolučně, od nuly. Vzpomínám si, jak pořad začínal a dnes už je sledovanější než Show Jana Krause,“ upozornila Spáčilová ve své řeči. Kromě toho ocenila také Dědkovy novinářské zkušenosti, neboť „nejlepší rozhovory dělají novináři, protože se umí ptát a opravdu je zajímá, co jim hosté vyprávějí“.

„Dříve jsem si myslel, že přece není těžké s někým udělat rozhovor, ale od té doby, co se občas ocitám na druhé straně, pozoruji, že to tak samozřejmé není. Že je občas trochu zvláštní, na co se druzí ptají. A nejde o to, že by to bylo nějak buvurní, ale spíše povrchní,“ popisuje.

Talk show 7 pádů Honzy Dědka vznikla před jedenácti lety, první díl přímo pro Primu se vysílal v červnu 2020. Původně se měla televizní verze show natáčet ve studiu a pro hlavní vysílací čas, pak ale přišla pandemie a plán změnila. Honza Dědek je tomu nakonec rád. „Nechtělo se mi do televizního studia, chtěl jsem zachovat genius loci Malostranské besedy. Navíc tomuto formátu sluší víc pozdější hodina, druhý prime time,“ vysvětluje.

Navzdory covidovým opatřením jsou natáčecí večery vyprodány skoro na půl roku dopředu. „A to tak, že lidé nevědí, jací přijdou hosté,“ upozorňuje. Kromě povinných respirátorů si v rámci covidových opatření publikum v tuto chvíli nemůže ke sledování objednat skleničku vína či pivo.

Kromě publika možnosti zpříjemnit si večer alkoholem mnohdy využívali i sami hosté. Někteří natolik vydatně, že si dnes sklenku mohou účinkující dát, až rozhovor skončí a odsunou se na sedačku. „Trochu se to už chvílemi zvrhávalo v propagaci alkoholismu. Každý se chce uvolnit, ale před rozhovorem prostě není dobré vypít čtrnáct panáků,“ komentuje Dědek.

Loni se svou talk show vyrazil i mimo Prahu a byl překvapen jak vřelého přijetí se mu, obzvlášť na Moravě, dostalo. „Měl jsem kvůli tomu stejný úvod, abych si mohl publikum otestovat. A opravdu reakce v Čechách byly vlažnější. Od úvodu šlo poznat, zda se lidi přišli bavit nebo ne,“ vzpomíná.

Za nejnáročnějšího hosta Honza Dědek stále jednoznačně označuje svého primáckého konkurenta Jana Krause. „To byla velká maturita. Už bych to nechtěl opakovat,“ říká. Na moment, kdy poprvé se 7 pády porazil ve sledovanosti Krausovu show vzpomíná takto: „Byl to příjemný pocit, ale soutěžit ve sledovanosti je skoro, jako když se soutěží v umění. Vypadá to velice exaktně, ale kritéria jsou vágní. Záleží totiž co do programu nasadí konkurence, koho máme právě za hosty, co se vysílá v v prime timu, co je za den a jaké je počasí,“ komentuje. „Příjemná satisfakce to však pro mě samozřejmě byla. Obzvlášť kvůli těm, kteří se mi v začátcích smáli a tomu konceptu nevěřili,“ dodává.

V tuto chvíli se popularita pořadu dostala do fáze, kdy už se kuloáry šíří zvěsti o stížnostech některých osobností, „že si je Dědek ještě nepozval“. „Horší ale je, když mi začnou velice sebevědomě psát lidé, u kterých opravdu není jediný důvod, proč si je zvát. Oni si však zarytě myslí, že protože hrají třeba písničky o pejscích, musím si je pozvat,“ říká.

V budoucnu by Honza Dědek do 7 pádů rád dostal více akce, aby tam třeba mohla zahrát kapela, když přijde s novou deskou. „Možností je poměrně hodně a pořád je tu spousta nových lidí, kteří by byli skvělými hosty,“ říká.