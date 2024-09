Stál u zrodu surfařské kultury. Zemřel herec, zpěvák a režisér James Darren

Herec měl v nemocnici podstoupit výměnu aortální chlopně, byl ovšem velmi slabý na to, aby operaci podstoupil. Lékaři ho tak poslali domů, ale následně se musel vrátit zpět do nemocnice. „Byl jsem přesvědčen, že to zvládne. Byl tak v pohodě. Vždycky byl v pohodě,“ vyjádřil se ke smrti svého otce jeho syn Moret v deníku The Hollywood Reporter.

Smrt zasáhla řadu osobností, která Darrenovi následně vzdala hold. „Zemřel jeden z mých nejmilejších a nejbližších přátel na celém světě. Přeji mu rychlou a krásnou cestu vesmírem i mimo něj. Hodně štěstí, sladký Jimmy. Mé srdce je rozervané, ale plné lásky,“ napsala Nancy, dcera zpěváka Franka Sinatry na Instagramu.

Muž mnoha talentů

James Darren se narodil 8. června 1936 a vyrůstal ve Filadelfii. Kromě surfařské mánie, kterou v padesátých letech způsobil spolu se Sandrou Dee hitem Gidget, zářil také v populárních seriálech jako T.J. Hooker a Star Trek: Stanice Deep Space Nine. Právě zde ztvárnil roli charismatického Vice Fontaina. Dále jsme ho mohli spatřit i v roli svéhlavého Dr. Tony Newman v dobrodružném seriálu ABC The Time Tunnel a později se připojil k akčnímu dramatu TJ Hooker.

Díky filmům Gidget byl u mladých dam mimořádně oblíbený. „Vpředu křičely tisíce dívek. Když jsem musel opustit budovu, srazili mě na zem a vytrhali mi kousky vlasů. Policie mě musela zachránit a vzala mě na střechu, dokud se věci neuklidní,“ vzpomínal dříve na okamžik ve studiu v San Franciscu.

Později Darren udělal změnu a rozhodl se zasednout přímo za kameru a věnovat se režii. Spolupracoval například na pořadech jako Melrose Place nebo na věhlasném Beverly Hills 90210.

Darren oplýval kromě hereckých a režijních zkušeností také těmi pěveckými. Jeho hity jako Goodbye Cruel World a Her Royal Majesty pouštěla rádia po celé Americe. Několik jeho vystoupení ve stylu Franka Sinatry bylo zaznamenáno i v albu This One’s From the Heart z roku 1999.