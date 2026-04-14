Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera

Společnost Paramount Skydance, vedená generálním ředitelem Davidem Ellisonem, oznámila koncem února zamýšlenou akvizici za neskutečných 111 miliard dolarů. Svou nabídkou tehdy v obchodní bitvě překonala streamovací platformu Netflix, která měla o legendární filmové studio Warner Bros. též markantní zájem.
Hollywoodští herci a tvůrci však z koupě příliš radost nemají. Bojí se, že převzetí studia omezí kreativní svobodu, tvorbu nezávislých projektů a zapříčiní méně pracovních příležitostí. V reakci na situaci tak v pondělí vznikl otevřený dopis, v němž se protestující proti spojení vymezují.
„Jsme hluboce znepokojeni podporou této akvizice, která upřednostňuje zájmy malé skupiny vlivných zainteresovaných stran před širším veřejným blahem,“ stojí v dopise, který zveřejnil deník New York Times.
„Integrita, nezávislost a rozmanitost našeho odvětví by byly vážně ohroženy. Konkurence je nezbytná pro zdravou ekonomiku a zdravou demokracii. Stejně tak promyšlená regulace a vymáhání práva. Jsme svědky prudkého poklesu počtu produkovaných a vydaných filmů a zároveň zúžení nabídky typů příběhů, které jsou financovány a distribuovány.“
Dopis stihla za krátkou chvíli podepsat řada známých tvůrců a herců včetně Bryana Cranstona, Joaquina Phoenixe, Cynthie Nixonové, Davida Finchera, Bena Stillera, Jane Fondové, Jasona Batemana, Kristen Stewartové a více než tisícovky dalších.
Paramount vydal v rychlé reakci prohlášení, ve kterém se dušuje, že k žádnému omezení tvorby nedojde. Slibuje naopak více peněz na tvorbu, více projektů a silnější konkurenci na trhu.
„Slyšíme a chápeme obavy, které někteří členové naší kreativní komunity vyjádřili, a respektujeme závazek chránit a rozvíjet kreativitu. Paramount je i nadále hluboce odhodlán podporovat talenty a tato akvizice posiluje jak divákův výběr, tak konkurenci a vytváří větší příležitosti pro tvůrce, publikum a komunity, ve kterých žijí a pracují,“ stojí v reakci na dopis.
Otevřený dopis je podle The New York Times dílem koalice advokátních a dalších skupin, včetně Výboru pro První dodatek Ústavy, skupiny pro svobodu projevu vedené herečkou Jane Fondovou, organizace Democracy Defenders Fund spoluzaložené Normem Eisenem z Obamovy administrativy či skupinou nezávislých filmařů Future Film Coalition.