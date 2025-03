GLOSA: Holky z vejšky baví. Svým sebevědomím i sexuálními životy

Pár dílů to sice trvá, než si scenáristé i představitelky ústřední party studentek Essex College prošlapou své cestičky do srdcí diváků, ale jakmile (a pokud) se jim to povede, dala bych ruku do ohně za to, že tam už po všechny série zůstanou.

Navzdory úvodním škatulkám správňácké šprtky, povýšené snobky nebo ambiciózní sportovkyně se totiž tvůrcům postupně daří svým hrdinkám dodávat na trojrozměrnosti. Navíc tak činí nejpraktičtějším možným způsobem – skrz slabá místa a bolístky, která máme a známe všichni.

Skrz nepovedený první sex, obtíže s financováním vlastního vzdělávání i dospělého života, standardy krásy, vztah se sexuálním predátorem, očekávání rodičů, kulturní odlišnosti i přijetí vlastní identity.

Nejsou to však jen slabá místa, která dívkám dodávají na barvitosti. A to je na Holkách z vejšky asi nejvíc sympatické. Divák se s nimi totiž může důvěrně seznámit i skrz jejich zcela nepopřené a jasně artikulované silné stránky. Sebevědomí a otevřenost ve všech možných významech slova. Skrz ambice, jasně artikulované sexuální potřeby i podporu, kterou si vzájemně umí vyjádřit. Mají-li tyto dívky být „průvodkyněmi dospíváním“ jsem jen a jen pro.

Je nadmíru jasné, že realita života na amerických „colleges“ bude jinde. Berme v potaz už jen fakt, že čtyřicátnící píšou o životě dvacátníků, které hrají třicátnice. I tak ale mohu říct, jako žena, která má svá vysokoškolská léta ještě čerstvě v paměti, že bych se k takovýmto hrdinám na obrazovce ráda vztahovala. Jsou hrdé na to, že jsou samy sebou a to má generace žen ještě na obrazovce v dospívání příliš často nevídala.

A vlastně bych takový seriál přála i mužům, respektive chlapcům. Maxu konkurující Netflix se na tomto poli sice snažil v posledních letech prorazit, ale jakoby definice „pánské podívané“ vzdorovala době a musela se vždy vymezit jen na určitou výseč. I v roce 2025. Zarážející.

Ale zpátky k Holkám z vejšky. Nehledě na gender, doporučila bych je sledovat všem, kteří upřednostňují rychlé výměny dialogů a situační humor, potrpí si na popkulturní reference a nebrání se občasnému dojetí. Primární funkcí toho seriálu je totiž bavit. Nikoliv vyobrazovat realitu v jejích nejostřejších rysech. Na to tu máme jiné žánry.

Jen bych na závěr měla malou otázku na autory českého překladu – kam zmizely z českého názvu seriálu původní „sexuální životy“? Originálu The Sex Lives of College Girls totiž překlad Holky z vejšky úplně neodpovídá. Jasně, cílové publikum ho asi stejně bude primárně konzumovat v angličtině – ale stejně – možná by tu trochu víc péče neuškodilo.