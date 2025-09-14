GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Jindřich Göth
  9:20
Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal mráz po zádech a střídavě jsem se chodil ujišťovat, že jsem opravdu pořádně zamkl dveře od bytu, mi srazilo hřebínek.
Cregger s hrůznou účinností rozezněl ty pravé struny strachů a obav, které si nesu v nitru. Zcela objektivně bych s určitými momenty ve filmu polemizoval, ovšem subjektivně mě Barbar vystrašil jako máloco za poslední měsíce a roky.

Když se objevil první trailer na Creggerovu novinku Hodina zmizení – a následné nadšené ohlasy – ve skrytu duše jsem doufal, že režisér zakytuje trhliny, které jsem vnímal u Barbara, a zůstane mu schopnost navodit silně znepokojivou, nepříjemnou atmosféru promyšleným vedením kamery, nasvícením scény a v prvé řadě samotným námětem.

Výchozí premisa je slibná a úderná: v americkém maloměstě ve 2.17 ráno nevysvětlitelně zmizí takřka celá školní třída. Nikdo ty děti neunesl, prostě se v řečenou hodinu sebraly a odešly z domu. Kam? Proč? Za kým? A hlavně proč odešly všechny až na jednoho chlapce? Ví snad on něco, co policie zatím netuší?

Tajemství se rozkrývá postupně, Zach Cregger znovu využil vypravěčský fígl, který se mu osvědčil už v Barbarovi, a příběh rozdělil do několika kapitol. Ty jsou vzájemně pevně provázané, ale to zjišťujeme až v průběhu děje.

GLOSA: Klenot pro hororové labužníky. Bradley Cooper v brilantním filmu

A s každým dalším dílkem puzzle před námi vyvstává obraz stejnou měrou hrůzyplný jako komediální. Režisér a scenárista si nápaditě pohrává s hororovými kánony a diváka má pevně v rukou. Lekačkami neplýtvá, ale když už nějaká přijde, zaručeně sebou trhnete.

Ve správný okamžik neváhá přisypat morbidního humoru jak z raných snímků Sama Raimiho nebo Petera Jacksona. Přitom nemáte pocit, že by se hororu jako takovému vysmíval nebo jej znevažoval. Pouze velmi účelně ctí zásadu, že směšnost a hrůznost jsou sestry. Nevyžívá se v hromadění hnusu a místo toho navozuje neustálý pocit ohrožení třeba tím, že jednu z hlavních aktérek v prvních minutách snímá pouze zezadu.

Podobných detailů je v Hodině zmizení spousta a dokládají, že v Zachu Creggerovi vyrostla filmařská osobnost mimořádného citu a nadání. V roce 2026 by měl mít premiéru jeho příspěvek do série adaptací videohry Resident Evil. Normálně by mě tato zpráva nechala chladným, ale po zhlédnutí Hodiny zmizení si dám pozor, aby mi v kině neunikla.

GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...

