Tři skuteční lidé z Pompejí den před zkázou. Vypráví o nich Hiddleston

Zaprvé průvodce projektu Tom Hiddleston, uznávaný britský herec proslavený zejména úlohou Lokiho v komiksové sérii s Thorem, ale také nositel Zlatého glóbu za televizní projekt Noční recepční, nebere post moderátora pořadu jako tuctovou zakázku.
K Pompejím má totiž osobní vztah, po jejich ruinách se poprvé procházel už coby teenager na rodinném výletě a z jeho tehdejší fascinace místem, kde jako by se zastavil čas, se zrodila tichá a vytrvalá posedlost, jež se nyní stala základem seriálu z produkce National Geographic.
Za druhé se liší i pojetí látky. Na osudu Pompejí filmaře zpravidla zajímá zkáza, jež po výbuchu Vesuvu pohřbila město pod lavinou popela, ale Hiddleston spolu s producentem Kevinem R. Wrightem se zaměřili na jiný okamžik. Vytvářejí rekonstrukci posledních čtyřiadvaceti hodin před erupcí, a to na případech tří skutečných, badateli doložených obyvatel tehdejšího města.
Konkrétně jde o dospívajícího učedníka, který se snažil zachránit svou matku, majitelku lázní strachující se o svůj dům a pretoriánského strážce blízkého Herkulanea, jejichž reálná existence i osudný konec byly potvrzeny historickými záznamy i archeologickými důkazy. V hraných sekvencích je ztělesňují Frankie Treadaway, Lubna Azabalová a Barry Aird.
Režisér a scenárista cyklu Tom Barbor-Might zkoumá mimo jiné otázku, proč lidé tehdy ignorovali hrozící nebezpečí. Úvodní epizoda ukazuje, jak otřesy sílí, ale město dál pokračuje v běžném chodu navzdory varovným signálům.
|
Archeologové v Pompejích odhalili stropní fresku, použili inovativní metodu
Seriál se též odvolává na nové archeologické objevy, které naznačují, že mnoho obyvatel mělo více šancí na přežití, než se doposud předpokládalo. Tým historiků a geologů zpochybňuje i jiné vžité představy o posledních hodinách Pompejí.
Dokumentární projekt Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem vzali na milost i zahraniční kritikové. Umírněná pochvala jejich recenzí míří mimo jiné právě na adresu titulního herce, jenž z obyčejného vypravěče přerostl v detektiva zapojeného do výzkumu, jestli někteří z lidí pod soptícím Vesuvem mohli živelní katastrofě doopravdy uniknout živí. Ale také, co případné přežití ve skutečnosti obnášelo.