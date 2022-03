Proč není hercům rozumět? Může za to přepracovanost i nedostatek peněz

Možná večer u televize vedete podobné dialogy: Co říkal? – Nevím, já mu nerozuměla, dej to víc nahlas. – A co říkal teď? – Zase nevím, zesil ještě zvuk. – Vždyť to řve, že sousedi musí nadávat. – No jo, stárneme, asi slyšíme čím dál hůř. Problém nemusí být na vaší straně. Šest herců a dabérů popisuje nešvary své profese.