Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

„Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy od 8:00 do 13:00 hodin,“ uvedla Brodská.
Ministři kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) na vládě navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami, uvedla v pondělí mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná s tím, že chtějí s návrhem oslovit rodinu. Rodina ale rozloučení zorganizuje sama.
Ředitel kina Lucerna Filip Schauer uvedl, že se nebude jednat o obřad. Nepočítá se tedy s umístěním rakve v kině. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové,“ řekl Schauer. Pro rozloučení veřejnosti poslouží velký sál kina Lucerna. Další podrobnosti vyplynou z přání rodiny, doplnil.
|
Brejchová by měla mít pohřeb se státními poctami jako Gott, nabízí rodině Klempíř
Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Rodina určuje, které pocty při rozloučení považuje za žádoucí a které ne.
Pohřeb se státními poctami je výjimečnou událostí, na podzim roku 2019 ho měl zpěvák Karel Gott. V prosinci 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Oba pohřby se konaly v katedrále sv. Víta. V roce 2019 proběhlo poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle, také se státními poctami.
Jana Brejchová, herečka považovaná ze jednu z našich největších filmových hvězd, zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.
Do svých filmů ji obsazovali přední režiséři od 60. let. Před kamerou stála ale už ve 13 letech, tedy v roce 1953. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Účinkovala ve stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen.
|
V Noci na Karlštejně Brejchová hrát nechtěla. Změnila názor kvůli Jiráskové
K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.
Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.