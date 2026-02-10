Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

Autor: ,
  18:44aktualizováno  19:13
Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.
Jana Brejchová

Jana Brejchová | foto: Herbert Slavík

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Noc na Karlštejně (1973)
Herečka Jana Brejchová ve filmu Skalpel, prosím z roku 1985
Ve snímku Mladý muž a bílá velryba na motivy románu Vladimíra Párala hrála...
Jana Brejchová a Petr Štěpánek ve filmu Luk královny Dorotky (1970)
17 fotografií

„Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy od 8:00 do 13:00 hodin,“ uvedla Brodská.

Ministři kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) na vládě navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami, uvedla v pondělí mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná s tím, že chtějí s návrhem oslovit rodinu. Rodina ale rozloučení zorganizuje sama.

Ředitel kina Lucerna Filip Schauer uvedl, že se nebude jednat o obřad. Nepočítá se tedy s umístěním rakve v kině. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové,“ řekl Schauer. Pro rozloučení veřejnosti poslouží velký sál kina Lucerna. Další podrobnosti vyplynou z přání rodiny, doplnil.

Brejchová by měla mít pohřeb se státními poctami jako Gott, nabízí rodině Klempíř

Pohřeb se státními poctami provází méně formalit než státní pohřeb. Rodina určuje, které pocty při rozloučení považuje za žádoucí a které ne.

Pohřeb se státními poctami je výjimečnou událostí, na podzim roku 2019 ho měl zpěvák Karel Gott. V prosinci 2023 byl se státními poctami pohřben také bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Oba pohřby se konaly v katedrále sv. Víta. V roce 2019 proběhlo poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou v Národním divadle, také se státními poctami.

Jana Brejchová, herečka považovaná ze jednu z našich největších filmových hvězd, zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.

Do svých filmů ji obsazovali přední režiséři od 60. let. Před kamerou stála ale už ve 13 letech, tedy v roce 1953. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Účinkovala ve stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen.

V Noci na Karlštejně Brejchová hrát nechtěla. Změnila názor kvůli Jiráskové

K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.

Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

10. února 2026  18:44,  aktualizováno  19:02

10. února 2026  15:49

10. února 2026  15:25

10. února 2026

10. února 2026  9:32

10. února 2026

10. února 2026

