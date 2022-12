Neseděla jsem doma a nečekala, až mě přijdou odstřelit, vzpomíná Zlata Adamovská

Věříte na osud?

Spíš věřím nohám, které stojí pevně na zemi. Zpětně si občas řeknu, že mi to či ono asi přihrál osud, ale nestavím si vzdušné zámky. Ovšem ani věci mezi nebem a zemí nerozporuji. A do všeho, co mi osud připraví, se vrhám s nadšením. I když si předtím v hlavě třikrát přemítám, jestli se do něčeho mám pustit, nebo ne. Nicméně když už do něčeho jdu, pak s obrovskou vervou a pevně rozhodnutá. Samozřejmě že se ptám, jestli je náhoda součástí osudu, když mě potkala v pravý čas. Nevím. Na osud jsem si nikdy nesáhla, nemůžu ho nahmatat, zvážit ani ho obejmout nebo mu vynadat. Je to prostě neuchopitelná věc, takže asi stejně zůstane jenom při tom, že se budu muset těšit, co mi přinese každý další den.

I já jsem žila v paneláku a jsem holka z vesnice. K některým věcem mám tedy blíž, než si myslíte. Zlata Adamovská