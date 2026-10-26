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Ve věku 90 let zemřel Walter Koenig, proslavila ho role poručíka Čechova ve Star Treku

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  18:41
Walter Koenig se zúčastnil předávání cen Creative Arts Emmy Awards v Los...

Walter Koenig se zúčastnil předávání cen Creative Arts Emmy Awards v Los Angeles. (8. září 2018) | foto: ČTK

Členové štábu seriálu „Star Trek“ (zleva): James Doohan, DeForest Kelley,...
Herec Walter Koenig pózuje se svou manželkou Judy Levittovou (vlevo) a dcerou...
Walter Koenig a George Takei z televizního seriálu Star Trek. (8. září 1966)
Herec Walter Koenig se zúčastnil třetího dne akce „Star Trek: Mission New York“...
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Ve věku 90 let zemřel americký herec Walter Koenig. Proslavila ho role poručíka Pavla Čechova v legendárním sci-fi seriálu Star Trek.

Koenig zemřel v přítomnosti dcery a neteře ve svém domě v losangeleské čtvrti North Hollywood, uvedl v prohlášení jeho agent Zachery McGinnis.

„Walterův odkaz sahá daleko za hranice filmového plátna. Prostřednictvím nesčetných účastí na různých akcích a setkáních s fanoušky sdílel svou laskavost, vtip a vděčnost se všemi, kteří měli to štěstí se s ním setkat. Chápal, co pro lidi znamená Star Trek,“ uvedl.

V seriálu Star Trek byl praporčík Čechov jediným členem velitelského sboru vesmírné lodi Enterprise pocházejícím z komunistického bloku. Jeho přítomnost měla ukázat, jak jsou soupeřící národy v daleké budoucnosti, v níž se seriál odehrával, schopny spolupracovat.

Čechov, který mluvil anglicky se silným ruským přízvukem, ztělesňoval stereotypní ruské povahové rysy, včetně neochvějné hrdosti, lásky k poezii a slepé loajality. Původní seriál Star Trek vysílala stanice NBC v letech 1966-1969 a těšil se přízni fanoušků i dlouho poté.

„Je mi těžko od srdce,“ napsal Koenigův herecký kolega George Takei v příspěvku na sociální síti X. „Walter byl víc než jen Čechov. Byl to spisovatel, učitel, přemýšlivý člověk a věrný přítel,“ dodal.

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Koenig se k postavě ruského navigátora vrátil také v sedmi celovečerních filmech. Výraznou roli ztvárnil také v kultovním sci-fi seriálu Babylon 5, kde hrál manipulativního Alfreda Bestera.

Během kariéry působil také jako scenárista, spisovatel a učitel herectví. V roce 1982 získal cenu Inkpot a dvakrát byl nominovaný na cenu Saturn.

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