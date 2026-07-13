Ačkoli byl považován za novozélandského herce, ve skutečnosti se narodil v Omaghu v Severním Irsku anglické matce a novozélandskému otci. Do Oceánie se rodina přestěhovala v roce 1954, když bylo budoucímu herci sedm let. Jeho „původní“ severoirský přízvuk je slyšet v seriálu Gangy z Birminghamu.
Do svých 11 let se jmenoval NigelJohn Dermot, což vyměnil za krátké a jednoduché jméno Sam. „Dostat se na základní školu s chraplavým hlasem a jménem Nigel znamenalo koledovat si o potíže. Sam se snadno vyslovuje, zní přátelsky, má v sobě něco z chlapáka a připomíná trochu labradora,“ napsal ve svých pamětech z roku 2023. Navíc na škole bylo ještě několik dalších Nigelů, tak se chtěl odlišit. A Sam bylo jedno z častých jmen v jeho oblíbených westernech
Zprvu to na hereckou kariéru nevypadalo kvůli koktání, se kterým roky bojoval. Teprve před pár lety deníku Sydney Morning Herald prozradil, že se v dětství bál každé chvíle, kdy to vypadalo, že na něj někdo dospělý promluví a on bude muset odpovědět. Koktání se zbavil, když mu bylo 15 let.
Jaký by byl Sam Neill jako James Bond?
Pak už nic nebránilo přijímání nejrůznějších rolí, zprvu na divadelních prknech během řady univerzitních produkcí. Před kameru se poprvé postavil jako 24letý v roce 1971. Celkem se objevil ve zhruba 150 snímcích a řadě seriálů, v Česku jsou nejvíce známé kromě Jurského parku filmy Piano, Zaříkávač koní nebo Merlin.
Za svůj život byl dvakrát mezi finálovými adepty na roli proslulého agenta Jamese Bonda. V Dechu života z roku 1987 jej ale nakonec ztvárnil Timothy Dalton a ve Zlatém oku o osm let později Pierce Brosnan.
Za svůj přínos herectví získal v roce 1991 z rukou královny Alžběty II. Řád britského impéria čtvrté třídy. Před čtyřmi roky ho doplnilo pasování na rytíře spojené s udělením Řádu za zásluhy Nového Zélandu.
Vinař proslavený vtipnými videi
Znám byl i svou láskou k přírodě. V roce 1993 založil na Novém Zélandu ekologické vinařství Two Paddocks, jež proslulo červenými víny odrůdy Pinot Noir. K vinařství měl blízko odmala, protože jeho rodina provozovala obchod s vínem a lihovinami už v 19. století. Několikrát se však nechal slyšet, že péče o vinařství není příliš výnosný obchod, ale spíš nákladný, ač zábavný koníček.
Na sociálních sítích byla nesmírně populární jeho videa se zvířaty z jeho farmy, která pojmenoval po svých slavných kolegyních. Například se slepicí Meryl Streepovou nebo krávou Helenou Bonham Carterovou.
Britská herečka Helena Bonham Carterová zjevně sdílela Neillův smysl pro humor a často se ptala, jak se její krávě-jmenovkyni daří. Reakce Meryl Streepové na slepici nesoucí její jméno se na internet nikdy nedostala. Nicméně videa Sama Neilla ve stylu toho nejvybranějšího britského humoru byla velmi oblíbená.
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Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku
V roce 2022 mu byl diagnostikován non-Hodgkinův lymfom, který způsobuje rakovinu krve. Od té doby podstupoval terapie a ještě během letošního dubna se nechal slyšet, že poslední testy neukazují žádné známky rakoviny.
Podle jeho nejbližších byl jeho odchod zcela nečekaný. Zemřel v australském Sydney ve věku 78 let.