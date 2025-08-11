Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Martin Učík vystudoval herectví na hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze. Působil v divadlech v Kladně, v Ostravě a v Chebu.
Zahrál si také v mnoha českých seriálech, například v Ordinaci v Růžové zahradě, Vyprávěj, Modrý kód nebo v Životě na zámku či První republice. Diváci jej mohou znát také z filmu klasiky Marečku, podejte mi pero! Učík si menší roli zahrál dokonce ve slavné bondovce Casino Royal.
Deset let působil jako divadelní terapeut v Bohnické psychiatrické léčebně a založil a vedl experimentální soubor Bohnická divadelní společnost. Vybudoval kulturní centrum Studio Citadela i vlastní divadelní soubor Teatro Trepka. Podle deníku Blesk bojoval s depresí a alkoholem.