Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné bondovce Casino Royal.

Herec Marek Učík | foto: Martin Učík

Martin Učík vystudoval herectví na hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze. Působil v divadlech v Kladně, v Ostravě a v Chebu.

Zahrál si také v mnoha českých seriálech, například v Ordinaci v Růžové zahradě, Vyprávěj, Modrý kód nebo v Životě na zámku či První republice. Diváci jej mohou znát také z filmu klasiky Marečku, podejte mi pero! Učík si menší roli zahrál dokonce ve slavné bondovce Casino Royal.

Zemřel Jiří Krampol. Hrál v Malém pitavalu i scénkách se Šimkem, daboval Belmonda

Deset let působil jako divadelní terapeut v Bohnické psychiatrické léčebně a založil a vedl experimentální soubor Bohnická divadelní společnost. Vybudoval kulturní centrum Studio Citadela i vlastní divadelní soubor Teatro Trepka. Podle deníku Blesk bojoval s depresí a alkoholem.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

