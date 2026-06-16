Hollywoodem kdysi milovaný, nyní zatracovaný. Kevin Spacey míří do Prahy

Za akcí stojí ukrajinská agentura Karabas.cz, podle které Kevin Spacey (tedy představitel Franka Underwooda z oblíbeného seriálu Domek z karet) vystoupí na pražském Žofíně s nadčasovými klasickými skladbami z Great American Songbook.
Pořádající agentura slibuje návštěvníkům hudební zážitek plný jazzových melodií, osobního vyprávění a vizuálních prvků, které se snoubí do „plynulého divadelního zážitku“.
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Dům mám kvůli soudům v exekuci a dlužím miliony, rozplakal se Kevin Spacey
Kdo však zatouží prožít večer ve společnosti dvojnásobného držitele Oscara za filmy Americká krása (2000) a Obvyklí podezřelí (1996), bude muset sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Vstupenky do Žofínského paláce na 2. prosince se pohybují mezi 5 900 a 9 900 korun.
Americký sen i drsný pád
Kevin Spacey se dlouhou dobu řadil k opěvovaným hollywoodským stálicím. Přítrž tomu učinil skandál z října 2017, kdy ho kolega Anthony Rapp obvinil z nevhodného sexuálního chování, ke kterému podle obžaloby došlo ve druhé polovině 80. let. Tedy v době, kdy byl Rapp nezletilý.
Během následujících týdnů se k prvotnímu obvinění přidali i další lidé, proti nimž vedl herec následně občanskoprávní spory. Přestože ho nakonec soudy obvinění zprostily, kauza znatelně poškodila jak jeho kariéru, tak existenční fungování.
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Kevin Spacey se omluvil za to, že se označil za bezdomovce
Kvůli soudem nařízenému finančnímu vyrovnání, tučným částkám utracených za právníky i omezenému přístupu k práci se herec ocitl ve finanční krizi a jeho baltimorský dům propadl exekuci.
O té doby Kevin Spacey podle svého vyjádření skládá hlavu po hotelích a ubytovnách. Sám se v této souvislosti označil za bezdomovce. Za svůj výrok se však následně omluvil.