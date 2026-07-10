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Dofame, že si zamilujetě film! Kevin Bacon s rodinou dojali Vary češtinou i hororem

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  23:45
Kevin Bacon, Kyra Sedgwicková a jejich syn Travis s přítelkyní na červeném...

Kevin Bacon, Kyra Sedgwicková a jejich syn Travis s přítelkyní na červeném koberci (10. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kevin Bacon uvádí snímek Rodinný film (10. července 2026).
Kevin Bacon na MFF Karlovy Vary (10. července 2026)
Kevin Bacon ve Velkém sále Hotelu Thermal (10. července 2026)
Kevin Bacon na MFF Karlovy Vary (10. července 2026)
16 fotografií
Manželé, američtí režiséři a herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková na festivalu v Karlových Varech uvedli promítání snímku Rodinný film. V samotném filmu i ve Velkém sále hotelu Thermal na uvedení při mezinárodní premiéře je doprovodil také jejich syn: herec a muzikant Travis Bacon. Poslední hvězdy festivalu vítaly v pátek v noci před Thermalem davy.

Festival film uvádí v sekci Po zavíračce. „Jsme poprvé v České republice a je to jízda,“ řekl Bacon sálu zaplněnému do posledního místa. Společně se svou ženou si potom získali zcela naplněný Velký sál, když z papírku přečetli lámanou, ale vlastně velice obstojnou češtinou: „Dofame – že si – zamilujetě – film... stejne, jako-my milujeme naši rodynu... dýýýkyyy!“

Film je příběhem rodiny Smithových, která tráví společný čas při natáčení ne zrovna úspěšných hororových filmů. Pro rodiče Jacka (Bacon) a Ellen (Sedgwicková) je natáčení ale jediný čas, kdy se jim podaří mít celou rodinu pohromadě. Natáčení jednoho z rodinných filmů ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly, a horor se začne přelévat z filmu i do reality, popsali tvůrci děj. Film kombinuje vícero žánrů a ve světové premiéře byl uveden letos v březnu na festivalu SXSW v Texasu.

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Kevin Bacon před dvěma dny oslavil osmašedesáté narozeniny, na červeném koberci před uvedením filmu jej proto moderátorka Monika Zavřelová uvítala sborovým: „Happy birthday.“ Bacon i jeho rodina se pak poctivě podepisovali fanouškům a dlouze odpovídali novinářům ve foyer Thermalu.

Kevin Bacon uvádí snímek Rodinný film (10. července 2026).
Kevin Bacon, Kyra Sedgwicková a jejich syn Travis s přítelkyní na červeném koberci (10. července 2026).
Kevin Bacon na MFF Karlovy Vary (10. července 2026)
Kevin Bacon ve Velkém sále Hotelu Thermal (10. července 2026)
Kevin Bacon na MFF Karlovy Vary (10. července 2026)
16 fotografií

K nejvýraznějším Baconovým rolím patří padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka a jeden ze tří členů posádky Apolla 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem v hlavní roli. Bacon získal v roce 2010 Zlatý globus za roli podplukovníka Michaela Strobla ve filmu Poslední cesta.

Ve filmu herec debutoval v roce 1978 menší rolí v kultovní studentské taškařici Zvěřinec časopisu National Lampoon. V roce 1996 debutoval i jako režisér. Původně televizní snímek Ztracená Chase, v němž si mimo jiné zahrála jeho manželka Sedgwicková, se nakonec promítal i v kinech. Byl uveden na festivalech Sundance a v Torontu a získal tři nominace na Zlatý glóbus.

Kevin Bacon, který působí také v divadle a televizi, tvoří se svým starším bratrem Michaelem i úspěšnou country folkovou skupinu The Bacon Brothers.

Kofola, léto začíná na festivalech

Snímek Rodinný film mohou diváci vidět v Karlových Varech znovu, a to v sobotu 11. července, kdy jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu končí. Promítání v Malém sále hotelu Thermal začne ve 23:59 a bude tak posledním letošního ročníku festivalu.

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