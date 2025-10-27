Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Autor:
  15:32
Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na mladíkovi však nesmazatelně podepsal. Švédský herec v sobotu zemřel ve věku sedmdesáti let.
Björn Andrésen ve filmu Smrt v Benátkách

Björn Andrésen ve filmu Smrt v Benátkách | foto: ČTK

Björn Andrésen ve filmu Smrt v Benátkách
Z filmu Smrt v Benátkách
Z filmu Smrt v Benátkách
Plakát životopisného filmu Nejkrásnější chlapec na světě
8 fotografií

Když se režisér Luchino Visconti v roce 1970 vydal na cestu po Evropě hledat chlapce, který by v jeho připravovaném filmu Smrt v Benátkách ztělesnil ideál krásy, objevil tehdy ve Stockholmu patnáctiletého, nesmělého Björna Andrésena. Svým andělským vzhledem okouzlil slavného režiséra natolik, že si od něho vysloužil přezdívku nejkrásnější chlapec na světě.

Toto pojmenování pro něj bylo ve finále spíše prokletím než požehnáním. Účinkováním ve Viscontiho filmu se z nezkušeného Andrésena stala přes noc hvězda. Svého objevitele však později označil za kulturního predátora schopného pro svou práci obětovat cokoliv a kohokoliv.

Režisér ho na jeho věk příliš sexualizoval a dostával do nepříjemných situací. Například když ho v šestnácti letech zavedl do gay baru, kde se mladík podle svých slov cítil značně nekomfortně.

„Věděl jsem, že nemůžu reagovat. Byla by to společenská sebevražda. Ale bylo to jen první z mnoha podobných setkání,“ uvedl podle britského webu The Guardian.

Andrésen na adresu uznávaného filmaře později prohlásil, že kdyby Visconti ještě žil, řekl by mu, ať „jde do pr...“, a že režisér zcela „kašlal“ na jeho city. Dodal rovněž, že nikde nepoznal tolik „fašistů a kreténů“ jako ve filmu a divadle.

Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Víc než on prý toužila po slávě a pozornosti jeho babička, která ho po sebevraždě matky vychovávala. Právě ona svého mladičkého vnuka tlačila do cesty herectví a modelingu. Podle hercových slov si totiž přála mít doma celebritu.

Kvůli tomuto raketovému startu a následným nemilým životním zkušenostem byl nucen dospět rychleji, než bylo pro patnáctiletého hocha zdrávo. Později proto upadl do depresí a alkoholu.

V roce 2021 natočila o Andrésenově životním příběhu režisérská dvojice Kristina Lindström a Kristian Petri film Nejkrásnější chlapec na světě. Herec v něm dává otevřeně možnost nahlédnout do svého soukromí, traumat i cesty sama k sobě.

V 66 letech zemřel David Ball ze skupiny Soft Cell. Proslavil jej hit Tainted Love

„Jako by se kolem mě slétávala hejna netopýrů. Byla to úplně noční můra,“ řekl v dokumentu o svém působení ve filmovém průmyslu Andrésen.

Vedle zmíněné osudové role se herec objevil v celé řadě skandinávských filmů a seriálů – Švédská lovestory (1970), Slabomyslný vrah (1982) nebo v hororu Slunovrat (2019) s hollywoodskou herečkou Florence Pughovou.

Vstoupit do diskuse

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

Zpověď tajemníka. Žil jsem život Karla Gotta, odešel jsem z něj kvůli Ivaně, říká

Premium

Poprvé Karla Gotta uviděl na pódiu jako jedenáctiletý chlapec, a už tehdy si slíbil, že s ním jednou bude spolupracovat. Jak řekl, tak udělal, nejslavnějšímu českému zpěvákovi všech dob zasvětil...

RECENZE: Každý fragment se počítá. Právě odtud rostou velké prózy Bianky Bellové

Premium

Spisovatelka Bianca Bellová se ráda vrací na místo činu. Loni vydala román Neviditelný muž, v jehož názvu rezonuje titul její druhotiny – Mrtvý muž. Teď přistálo před čtenářem Dvaadvacet fragmentů....

27. října 2025

Hra o trůny, To i Bugs Bunny. Podívejte se, jaké převleky ovládly letošní Comic-con

Od superhrdinů přes anime postavy až po temné padouchy. Letošní Comic-con v Londýně ukázal, že fanouškovská fantazie nezná hranic. Kostýmy byli nápadité, vtipné i ohromující.

27. října 2025  11:27

Nová Koruna? Netflix chystá ságu o klanu Kennedyů s Fassbenderem v hlavní roli

Historické seriálové drama Kennedy o nejznámější americké dynastii, které právě chystá Netflix, má jít podle tvůrců dál za učebnice a novinové titulky. Začne dlouho předtím než rodina obsadila Bílý...

27. října 2025  11:08

RECENZE: Jak ocenit prsa a hodnotit penis, naučí Virtuální přítelkyně

60 % Premium

Ona před webovou kamerou odkládá oblečení za předem stanovenou taxu, zatímco její partner čte dítěti pohádku. Tak vypadá typická situace snímku Virtuální přítelkyně, který po premiéře na jihlavském...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...

26. října 2025

RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer

Je až fascinující skutečností, jak po každém představení spolku Pomezí zůstávají diváci dlouho v prostorách divadla a ač se vzájemně neznají, živě diskutují o tom, co právě prožili. Pro tvůrce je to...

26. října 2025  15:43

GLOSA: Vraždy, které pohladí po duši. Lepší „podzimní seriál“ budete hledat těžko

Nevzniká jich už tolik – seriálů, které by připomínaly objetí od milovaného člověka. Nebo klidný večer s oblíbeným jídlem... Dosaďte si sem vlastně cokoliv, co je vašemu srdci milé. Možná bych se ale...

26. října 2025  9:30

Trapnost už je bohužel passé. Doba je těžká a humor se proměnil, říká Krobot

Premium

Dětství prožil v podhůří Jeseníků. „Když tam přijedu, automaticky přecházím do hornomoravského nářečí. Je to pro mě přirozené. Mám tam kořeny. V Praze žiju už čtyřiačtyřicet let, ale tam se cítím...

26. října 2025

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

25. října 2025  11:57,  aktualizováno  15:14

Unesená, spoutaná, ostříhaná. Emma Stone tentokrát perlí ve sklepě

Premium

Pět filmů od Favoritky po Chudáčky natočila americká herečka Emma Stone společně s řeckým režisérem Yorgosem Lanthimosem. Nejnovější z nich, Bugonia, míří do českých kin po festivalové dráze včetně...

25. října 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jiní Rivalové. Mezi nimi totiž stojí hvězda Zendaya

Název Rivalové už dostala řada filmů v čele se životopisem šampionů ze zákulisí formule 1, ale Rivalové, které v neděli nasadí HBO, přinášejí jiný, novější a romantičtější příběh. Hlavní role v něm...

25. října 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.