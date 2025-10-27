Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Když se režisér Luchino Visconti v roce 1970 vydal na cestu po Evropě hledat chlapce, který by v jeho připravovaném filmu Smrt v Benátkách ztělesnil ideál krásy, objevil tehdy ve Stockholmu patnáctiletého, nesmělého Björna Andrésena. Svým andělským vzhledem okouzlil slavného režiséra natolik, že si od něho vysloužil přezdívku nejkrásnější chlapec na světě.
Toto pojmenování pro něj bylo ve finále spíše prokletím než požehnáním. Účinkováním ve Viscontiho filmu se z nezkušeného Andrésena stala přes noc hvězda. Svého objevitele však později označil za kulturního predátora schopného pro svou práci obětovat cokoliv a kohokoliv.
Režisér ho na jeho věk příliš sexualizoval a dostával do nepříjemných situací. Například když ho v šestnácti letech zavedl do gay baru, kde se mladík podle svých slov cítil značně nekomfortně.
„Věděl jsem, že nemůžu reagovat. Byla by to společenská sebevražda. Ale bylo to jen první z mnoha podobných setkání,“ uvedl podle britského webu The Guardian.
Andrésen na adresu uznávaného filmaře později prohlásil, že kdyby Visconti ještě žil, řekl by mu, ať „jde do pr...“, a že režisér zcela „kašlal“ na jeho city. Dodal rovněž, že nikde nepoznal tolik „fašistů a kreténů“ jako ve filmu a divadle.
Víc než on prý toužila po slávě a pozornosti jeho babička, která ho po sebevraždě matky vychovávala. Právě ona svého mladičkého vnuka tlačila do cesty herectví a modelingu. Podle hercových slov si totiž přála mít doma celebritu.
Kvůli tomuto raketovému startu a následným nemilým životním zkušenostem byl nucen dospět rychleji, než bylo pro patnáctiletého hocha zdrávo. Později proto upadl do depresí a alkoholu.
V roce 2021 natočila o Andrésenově životním příběhu režisérská dvojice Kristina Lindström a Kristian Petri film Nejkrásnější chlapec na světě. Herec v něm dává otevřeně možnost nahlédnout do svého soukromí, traumat i cesty sama k sobě.
„Jako by se kolem mě slétávala hejna netopýrů. Byla to úplně noční můra,“ řekl v dokumentu o svém působení ve filmovém průmyslu Andrésen.
Vedle zmíněné osudové role se herec objevil v celé řadě skandinávských filmů a seriálů – Švédská lovestory (1970), Slabomyslný vrah (1982) nebo v hororu Slunovrat (2019) s hollywoodskou herečkou Florence Pughovou.