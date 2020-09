Nestoudná krása erotiky, jak ji zachytil provokatér Helmut Newton

7:58

Byl Helmut Newton sexista, nebo feminista? Geniální, nebo zvrácený umělec? Jeho portrét mířící do kin nedává jednoznačnou odpověď; jisté je, že podle měřítek současné korektnosti by nejspíš musel do klatby, kdežto ve své době kraloval.