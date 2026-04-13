Sydney Sweeney a Zendaya sice dospěly, ale problémy mají dál. Startuje Euforie III

Drogy, sex a násilí; tři položky, které z příběhu skupiny amerických středoškoláků nazvaného Euforie udělaly před sedmi lety kultovní hit. Od pondělí vstupuje do třetí řady, v níž se z klíčových rolích vrátí Zendaya, Jacob Elordi či Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney na losangeleské premiéře třetí řady seriálu Euforie (7. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Seriál vyznamenaný devíti televizními cenami Emmy, jenž se drží sloganu „Když uzavřeš smlouvu s ďáblem, není cesty zpět“, se vrací čtyři roky po premiéře druhé řady a po četných dohadech, zda se ještě vůbec oživí.

Spekulovalo se, že autor projektu Sam Levinson producenty zklamal buď scénářem „trojky“, nebo vlažně přijatým cyklem Idol, který vytvořil v mezidobí, případně obojím.

Také se hojně přetřásalo, co si počít s postavami, respektive s jejich stárnoucími představiteli. Vesměs se totiž blíží třicítce, takže by se jejich hrdinům těžko věřily pošetilé pubertální zmatky před zkouškou dospělosti.

Časový problém vyřešila Euforie III jednoduše, nechala klíčové aktéry papírově dospět. Premiérové epizody se odehrávají pět let po událostech druhé série, nicméně dávají najevo, že parta své problémy nenechala ve středoškolské minulosti.

Ne všichni se ovšem vrátí, z předchozího obsazení chybí třeba Barbie Ferreira, Algee Smith a také Angus McCloud, který zemřel v červenci roku 2023 v pouhých pětadvaceti letech na předávkování fentanylem.

To byla pro Levinsona velká rána, protože ve verzi, kterou napsal ještě před začátkem stávky scenáristů v květnu 2023, měl právě McCloudův hrdina zásadní postavení. „Byl páteří třetí série. Dokonce jsem s ním o tom mluvil, protože jsem chtěl, aby právě proto zůstal čistý,“ vzpomínal autor.

Masová odezva fanoušků na novou, zřejmě poslední řadu Euforie teprve přijde, ovšem kritiky příliš nenadchla. Na Rotten Tomatoes se zatím jejich hodnocení pohybuje kolem padesáti procent, což je až o třicet procent pod předešlými sériemi, a jedna z recenzí si dokonce klade „kdysi nemyslitelnou otázku, jak se mohla Euforie stát nudnou“.

13. dubna 2026  15:10

