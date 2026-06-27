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TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám

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  8:54

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Z filmu Cesta za snem | foto: HBO

Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane virální hit, snaží se prosadit v nové vlně mexicko-americké hudby.

Hlavního hrdinu jménem Chito hraje Jay Dee, který ještě před startem své herecké dráhy začínal jako scenárista komediálních skečů, mimo jiné třeba pro třetí řadu pořadu Chappelle’s Show.

V Cestě za snem představuje sběrače broskví, který živí svou matku i bratra na studiích a před bankou zachraňuje zastavený dům po dědečkovi. V nouzi se zapojí do nelegálních obchodů s marihuanou, které podniká jeho bohatý strýc.

Když díky černému byznysu dluh na domě splatí a ještě jej proslaví jeho píseň, začne se Chito cítit jako král. Úspěch mu stoupne do hlavy, na všechny strany zbytečně utrácí, s drogami si počíná stále riskantněji.

Z filmu Cesta za snem
Z filmu Cesta za snem
Z filmu Cesta za snem
3 fotografie

Jenže čím výše stoupá, tím více ztrácí minulé vazby, od kamaráda, s nímž dělával muziku, přes matku, která jej vyhodí z domu, až po svou lásku. Varování svých nejbližších ignoruje tak zaslepeně, až musí přijít tvrdá lekce od policie, aby prohlédl a smířil se s rodinou i s kamarádem ze svých uměleckých počátků.

Snímek, který podle zahraničních kritiků našel nejsilnější položku právě v muzice s prvky mexických balad, natočil podle vlastního scénáře režisér Michael Greene, který má za sebou horor Live, a jednu z posledních rolí tu vytvořil jeho jmenovec Peter Greene.

Herec známý z titulů Maska, Obvyklí podezřelí, Training Day či Pulp Fiction: Historky z podsvětí zemřel loni v šestašedesáti letech nešťastnou náhodou na následky střelného zranění.

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TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám

Z filmu Cesta za snem

Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...

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