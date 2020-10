Co člověk, to názor, odpovídá režisér kritikům svého filmu Havel

„Náš film je o člověku, který se rozhodl bojovat proti bezpráví, šel pro své přesvědčení do vězení a málem tam za svoji pravdu umřel. O člověku, který si svoje jedno zaváhání vyčítal natolik, že už dál naslouchal pouze hlasu svého svědomí a to z něj udělalo světovou ikonu. Se všemi lidskými nedokonalostmi a občas absurdními rozpory, které si myslím sám uvědomoval, jak o tom svědčí jeho tvorba. To je pro mě Havel, o tom je náš film a mnoho českých a světových osobností ten film taky takhle vnímá,“ uvedl Slávek Horák.

Jak minulý týden prohlásil viceprezident Variety Steven Gaydos: „ Pokud Havla pošlete do oscarové soutěže, má myslím velké šance uspět. Havel je nesmírně odvážný a komplexní film. Není to pouhý životopis, v druhém plánu pojednává témata, jež jsou pro Američany velmi aktuální a palčivá. Havel mimo jiné věrohodně ukazuje, co se děje umělci, kterému vezmete svobodu,“ cituje režisér zahraničního kritika. Také herec John Malkovich hodnotil Havla slovy: „Výborný film s vynikajícími hereckými výkony“.

Havel nebyl slaboch, ale symbol silné rovné páteře, vytýkají filmu signatáři otevřeného dopisu, mezi nimiž je někdejší premiér a předseda Senátu Petr Pithart, bývalý velvyslanec Petr Janyška, výtvarník Joska Skalník nebo spoluzakladatelé Veřejnosti proti násilí Fedor Gál a Ladislav Snopko. „ Inu, co člověk, to názor,“ komentuje Slávek Horák.