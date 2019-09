Horák točí Havla. Podívejte se na Aňu Geislerovou v roli Olgy Havlové

Film inspirovaný disidentskými léty Václava Havla mezi roky 1968 a 1989 začal natáčet režisér úspěšné Domácí péče Slávek Horák v srpnu, natáčení potrvá do října. V titulní roli se představí Viktor Dvořák, Pavla Landovského si zahraje Martin Hofmann. Pro iDNES.cz zodpověděl režisér Horák několik otázek.



Není na téma Havel ještě brzy, nebojíte se reakcí živých pamětníků?

Já se naopak celou dobu psaní a přípravy filmu bál, jestli není pozdě, jestli už jsme nezapomněli úplně!

Ale pocitově mi vychází, že teď je ten pravý čas připomenout si, že nejspolehlivějším vodítkem v současném zmateném a názorově přehlceném světě je pořád naše vlastní svědomí, které nám vždycky nejlíp poradí, co je správné a co ne, za co stojí bojovat a co musíme udělat, i kdyby se nám do toho stokrát nechtělo a znamenalo by to spoustu nepříjemností.

Náš film se zabývá především událostmi ze 70. let, to je více než čtyřicet let odstupu, a protože jde o hraný film, tak jde o dramatizaci těchto událostí. To doufám živí pamětníci pochopí a budou reagovat na film jako na samostatné autorské dílo, hraný film není dokument ani rekonstrukce historických událostí.

Jak jste se rozhodoval při obsazení Olgy, byly ještě jiné kandidátky?

Anna Geislerová byla moje instinktivní první volba a o nikom jiném jsem ani neuvažoval, jen jsem doufal, že to se mnou bude chtít dělat. Přišla mi úplně přesná, povahově i typově, zázemím, chováním, životním postojem. A s každým dalším krokem a s každým dalším natáčecím dnem si uvědomuju, jaké mám s Annou štěstí - úžasná herečka a úžasná žena s vyhraněným vlastním názorem, hvězda na vrcholu tvůrčích sil a já jen pracuju na tom, abych jí dal co nejvíc prostoru a stejně bych jí toho prostoru chtěl dát ještě mnohem víc, tak skvělá je.

Chovají se herci při natáčení odlišně, nebo to berou prostě jako každou jinou práci?

Zdá se mi, že mám štěstí, že to všichni berou s nadšením a velmi zodpovědně, a přitom se snaží neztěžknout pod váhou té odpovědnosti. Všichni si myslím uvědomujeme, že je tady šance udělat něco mimořádného, ale to se může zrodit jen ze zodpovědné každodenní práce. Takže na první pohled to vypadá jako běžné natáčení, ale doufám, že na place nejsem jediný s vnitřním pocitem, že by z té drobné všední práce mohl vzniknout výjimečný film. Že se mi to jen nezdá, že mám štěstí na vynikající herce, kteří jsou nadšení pro náš film.