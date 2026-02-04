Blíží se rok Koně a Draco Malfoy se stal nečekaným maskotem čínských domovů

V Číně se krátce před nadcházejícím rokem Koně objevil v rámci výzdoby tamních domácností nečekaný maskot. Lidé si ve svých příbytcích věší typické svátečních dekorace Fu s podobiznou mladého čaroděje Draca Malfoye z kouzelnické ságy o Harrym Potterovi. Místní si jeho jméno překládají jako spojení slov, které by jim v nadcházejícím roce mohlo přivolat do života štěstí a prosperitu.
Tom Felton, známý svou rolí v sérii filmů o Harrym Potterovi, se nečekaně stal součástí nového čínského trendu. Náhlou popularitu způsobil čínský překlad jména jeho nejslavnější postavy. Místní totiž příjmení Malfoy překládají jako Ma-er-fu. Jedná se o výrazy pro koně a štěstí, což zní obzvláště příznivě pro nadcházející rok Koně.

Po sítích se začaly šířit obrázky, na kterých si Číňané lepí a věší červené čtvercové dekorace s nápisem Fu a přidrzlým obličejem mladého kouzelníka. Papírová výzdoba se obvykle věší vzhůru nohama, aby symbolizovala štěstí přicházející do domácnosti.

Jiní začali sdílet fotografie této postavy s komentářem: „Sdílejte tento obrázek pro štěstí.“

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Výzdoba se však netýká pouze místních domácností. Na internetu se rovněž objevila fotografie obrovského banneru s jeho obličejem visící v atriu čínského nákupního centra.

Řada lidí v Číně, kde je kouzelnická série velmi populární, už novém trendu zahlédli příležitost, jak toto originální propojení zdatně zpeněžit. Na internetu prodávají papírové dekorace, plakáty, magnety nebo samolepky s obličejem čarodějnického antihrdiny.

Harry Potter a Draco Malfoy v objetí? Radcliffe s Feltonem se potkali po letech

Nový lunární rok oficiálně začíná 17. února a střídá tak končící rok Hada. Tedy zvíře typické pro jednu ze čtyř kolejí v bradavické škole čar a kouzel, do které byl právě Malfoy zařazen.

