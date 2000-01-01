náhledy
Oči tuzemských příznivců ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se v nejbližších měsících budou upírat k Praze. A také z patřičného důvodu. Až do března příštího roku mohou fanoušci v letňanském PVA navštívit doslova kouzelnou výstavu, kterou mělo po celém světě možnost spatřit už více než pět milionů lidí. Malou ochutnávku si prohlédněte ve výběru fotografií.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Návštěvníky čeká například bradavický skleník profesorky Prýtové. Zkusit si zde mohou přesadit kořen léčivé mandragory. Jedinci citliví na zvuk by se v tomto případě však měli mít na pozoru.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Chybět nemohou ani v Bradavicích všudypřítomné obrazy, od kterých studenti nezřídka obdrží i nevyžádané rady. V jedné z 25 místností zde dominuje portrét Buclaté dámy, která střeží vchod do nebelvírské společenské místnosti.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tady se možná budou návštěvníci cítit trochu stísněně. Na vlastní kůži si mohou vyzkoušet, jaké to je obývat Harryho titěrný přístěnek pod schody v Zobí ulici.
Autor: Archiv Harry Potter - The exhibition
Koukat, ale nesahat. Diadém jedné ze čtveřice zakladatelů bradavické školy Roweny z Havraspáru, který Lord Voldemort proměnil v jeden ze svých viteálů, byl zničen v Komnatě nejvyšší potřeby. V Praze je však možné si ho prohlédnout zblízka.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
„Vy tomu říkáte dům?!“ Odpočinout si a hřát se u krbu je možné v Hagridově chýši. Posezení zde budou mít návštěvníci vskutku královské.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Velká síň se stropem z levitujících svíček? I tu je možné v rámci výstavy navštívit. Chybět bude už jen hromada dobrot, do kterých by se návštěvník s chutí zakousl.
Autor: Archiv Harry Potter - The exhibition
Jedním z artefaktů je i mocná hůlka Lorda Voldemorta, jež byla skutečně během natáčení v rukou britského herce Ralpha Fiennese.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Velmi majestátně na divákovo oko působí stříbrný meč jednoho ze zakladatelů Bradavické školy čar a kouzel Godrika Nebelvíra. Podle příběhu se meč objeví nebelvírským odvážlivcům v nouzi.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Vystaveny jsou také původní filmové kostýmy doprovázené popisky postav, které je během natáčení nosily.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Tvůrci nezapomněli připomenout ani draky, jejich překonání bylo jedním z úkolů v Turnaji čtyř kouzelníků ve čtvrtém díle Harryho Pottera s podtitulem Ohnivý pohár.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Na první pohled klidné místo. Milovníci kouzelnické ságy však vědí, že kabinetu profesorky Dolores Umbridgeové je vždy radno vyhnout se obloukem.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Obrana proti černé magii je jistě záživnější, každý student si však musí projít i základy bylinkářství. Bez nich by se kouzelníci v mnohých případech neobešli. Namíchat si z potřebných ingrediencí můžete následně lektvary jako Mnoholičný lektvar, Amorův šíp nebo Felix Felicis.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA