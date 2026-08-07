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I mudlové si vyčarují patrona. Výstava o Harrym Potterovi dorazila do Prahy
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I mudlové si vyčarují patrona. Výstava o Harrym Potterovi dorazila do Prahy
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Recenze: Lítá v tom 40 %, Transcendence 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Život 55 %, Tiché místo 65 %, Postradatelní 2 60 %, Mumie se vrací 60 %, Pacific Rim: Povstání 40 %, Docent 65 %, Rocky Balboa 40 %, Zkrat 50 %, Kurýr: Restart 40 %
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...
Americká zpěvačka Ariana Grande (33) se po vydání nové desky a videoklipu, který vyvolal silné reakce, rozhodla stáhnout z veřejného života. Odvolala své účinkování v připravovaném muzikálu v...
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Megakoncert Marka Ztraceného na Letenské pláni se nesl ve znamení rodinné pohody, odlehčeného očekávání i nadšení. Přijeli fanoušci ze všech koutů republiky, někteří i ze zahraničí. Podle návštěvníků...
Oči tuzemských příznivců ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se v nejbližších měsících budou upírat k Praze. A také z patřičného důvodu. Až do března příštího roku mohou fanoušci v letňanském PVA...
Patří Toyen mezi queer osobnosti českých dějin? Režisérka a spisovatelka Andrea Sedláčková, autorka dvou knih a filmového dokumentu o slavné malířce, v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlila, proč je podle...
Milovníci Harryho Pottera se dočkali. Až do března příštího roku je možné navštívit v pražských Letňanech výstavu Harry Potter™: The Exhibition, kterou se společnosti JVC Group podařilo po letech...
Poslední přehrání písniček, kontrola světel, a také bylo třeba vyzkoušet chystané překvapení. Populární zpěvák Marek Ztracený den předem na pražské Letné finišoval s generální zkouškou svého...
Zpěvačka Charlotte Gott ve čtvrtek zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris. Natáčel se během června přímo v Paříži. Dcera slavného hudebníka kromě zpívání v klipu hraje i na klavír.
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne v září vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...
Skupina Prima představila podzimní program, který je ve znamení sportu na novém kanálu Prima sport a pokračování seriálů. Nových sérií se dočkaly krimnální seriály Pod hladinou či Zákony vlka....
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
V předvečer koncertu Marka Ztraceného na pražské Letenské pláni odvysílá Óčko dokument Marek Ztracený – sny se plní. Nabídne průřez jeho kariérou od roku 2008, kdy na této televizi poprvé představil...
Vítězný Křišťálový glóbus letošního karlovarského festivalu pro snímek Padlé ovoce čekal asi málokdo, ale koneckonců má svou logiku. Ukazuje realitu současného Myanmaru, zasazuje do ní tak módní, byť...