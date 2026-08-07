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Nebelvírův meč i přesazování mandragory. Čím láká výstava o Harrym Potterovi

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  13:00
Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Okouzlující výstava přivážející jedinečný svět Harryho Pottera. Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Okouzlující výstava přivážející jedinečný svět Harryho Pottera. Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6.... Momentka z výstavy Harry Potter™: The Exhibition v pražských Letňanech (6....
Oči tuzemských příznivců ságy o mladém čaroději Harrym Potterovi se v nejbližších měsících budou upírat k Praze. A také z patřičného důvodu. Až do března příštího roku mohou fanoušci v letňanském PVA navštívit doslova kouzelnou výstavu, kterou mělo po celém světě možnost spatřit už více než pět milionů lidí. Malou ochutnávku si prohlédněte ve výběru fotografií.

I mudlové si vyčarují patrona. Výstava o Harrym Potterovi dorazila do Prahy

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