Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před 25 lety dostal Harry svůj dopis. První díl kouzelnické série se vrací do kin

Autor:
  15:56
Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) | foto: © Warner Bros

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Richard Harris ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen...
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
19 fotografií
Je to už 25 let, co dostal neznámější počin z pera britské autorky J. K. Rowlingové své první filmové zpracování. Příběh mladého Harryho Pottera žijícího v pokoji pod schody u své tety a strýce, jemuž se obrátí život vzhůru nohama po obdržení dopisu ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, se k blížícímu se výročí dostává znovu do kin.

První díl z čarodějnické ságy s podtitulem Kámen mudrců zavede fanoušky do Bradavic i v českých kinech poslední prázdninový týden.

Úvodní díl oblíbené série o mladém kouzelníkovi a jeho magických dobrodružstvích si budou moci fanoušci po celém světě připomenout v rámci každoročních oslavy Back to Hogwarts. Znovu po 25 letech od uvedení do kin se tak kouzly nabitý snímek Harry Potter a Kámen mudrců objeví na velkém plátně.

Film v distribuci společnosti Vertical Entertainment zařadí do svého programu všechna česká multikina v exkluzivním uvedení česky dabované verze během posledního prázdninového týdne od 27. srpna do 2. září.

Mami, proč jsi zabila Brumbála? Po oblíbené postavě si stýskal i spisovatelčin syn

Pro nedočkavé fanoušky je již nyní možné v předprodeji rezervovat vstupenky a zajistit si tak nostalgický zážitek z nejslavnější kouzelnické ságy všech dob. V českých kinech byl snímek studia Warner Bros. poprvé uveden 14. února 2002 s návštěvností 776 180 diváků.

Návrat do Bradavic

Back to Hogwarts je každoroční celosvětová oslava fanoušků Harryho Pottera, která připadá na 1. září – den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí do Bradavic za novým školním rokem. Událost symbolicky připomíná odjezd Bradavického expresu z nástupiště 9¾ a spojuje miliony fanoušků knih, filmů a celého kouzelnického světa.

Součástí letošních oslav budou také speciální fanouškovské aktivity a digitální obsah ze světa Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě se mohou zapojit prostřednictvím vlastních oslav, filmových maratonů nebo sdílením svých vzpomínek na sociálních sítích s hashtagem #BackToHogwarts.

Bude lepší než já, tvrdí o seriálovém Harrym Potterovi Daniel Radcliffe
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři

Nejstarší část areálu v Bečově nad Teplou, gotický hrad se poprvé otevře...

Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...

OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku...

Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...

To nejlepší z obou světů. Jak seriál pro teenagery zahájil jednu velkou kariéru

„Necítím se ani jako heterosexuálka, ani jako lesba. A to proto, že nejsem ani...

Letos uplynulo již 20 let od uvedení první série oblíbeného teenagerovského seriálu Hannah Montana. Příběhu o dívce, jež je ve dne normální školačkou, v noci se však mění v popovou hvězdu. „To...

RECENZE: Ambiciózní debut dekonstruuje lásku. Pak i samotný román

Debutový román Petra Milda Dekonstrukce lásky (Kniha Zlín, 2026).

Existují knihy, které chtějí především odvyprávět silný příběh. Jiné se pokoušejí rozebrat způsob, jakým příběhy vznikají. Dekonstrukce lásky, debut šestadvacetiletého Petra Milda, zvládá obojí. Umně...

5. srpna 2026

Před 25 lety dostal Harry svůj dopis. První díl kouzelnické série se vrací do kin

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Je to už 25 let, co dostal neznámější počin z pera britské autorky J. K. Rowlingové své první filmové zpracování. Příběh mladého Harryho Pottera žijícího v pokoji pod schody u své tety a strýce,...

5. srpna 2026  15:56

Vnučka Dvořáka a dcera Vojtka září na jednom pódiu. Co jim radí slavní příbuzní?

Premium
Zleva Valentýna Vojtková a Anežka Burdová

Divadlo MA vstupuje do své sedmé sezony festivalu Letní Grébovka, v rámci níž premiérově uvedlo inscenaci Jak je důležité míti Oscara. V ní se ještě jako studentky DAMU představují dvě mladé herečky...

5. srpna 2026

Katastrofické vize se mýlily, kina sbírají rekordní čísla. Mění se však divácké trendy

Premium
Kbelík na popcorn ve tvaru Imax kamery pro film Odyssea. (5. června 2026)

Filmové hity s vysokými tržbami jako Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyssea či Posedlost vracejí lidi do kin a vzdorují apokalyptickým scénářům, že o potemnělé sály už není zájem. Vysoká návštěvnost...

5. srpna 2026  12:31

RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem

Premium
Marek Adamczyk a Barbora Poláková v Rande s feministou

Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.

5. srpna 2026

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

4. srpna 2026  12:31,  aktualizováno  16:59

Fanoušci přiletí až z Austrálie, líčí Ztracený před koncertem. Řekl, z čeho má strach

Rozhovor s Markem Ztraceným před pátečním koncertem na Letenské pláni

Poslední dny a ještě spoustu práce zbývají do pátečního megakoncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni. V rozhovoru pro iDNES.cz se zpěvák rozpovídal o tom, jak se na koncert těší a co pořádání akce...

4. srpna 2026

„Z tradice se stává posedlost.“ Na Brutal Assault míří tisíce metalistů

Fanoušci kapely Ne Obliviscaris na festivalu Brutal Assault (6. srpna 2025)

V neopakovatelné atmosféře hradeb, kasemat a podzemních chodeb začíná festival Brutal Assault. Od středy 5. srpna do soboty přiláká do pevnosti v Josefově na Náchodsku tisíce fanoušků. Podnik...

4. srpna 2026  15:35

RECENZE: Od idylky až k hororu vede neotřelá Dovolená v Českém ráji

60 % Premium
Matěj Kadlec, Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová a Rozálie Mikovcová ve filmu...

Divákům komedie Dovolená v Českém ráji patří varování: nenechte se odstrašit prvními minutami v duchu Nečekaného léta, v němž maminka toužící po italské pláži ocení kouzlo domácího kempu. Byť začátek...

4. srpna 2026

Vemte si vodu i opalovák. Ztracený ukázal seznam věcí, které pronesete na koncert

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....

Bude vedro a koncert Marka Ztraceného v pátek na Letné bude na tuto variantu připraven. V areálu se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou kropicí hasičský...

4. srpna 2026  12:29

Američtí filmaři obsadí pražský finanční úřad. Připravují špionážní fantasy sérii

Budova finančního úřadu pro Prahu 6, 7, 9

Budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7 promění v kulisy amerického seriálu. Kvůli natáčení bude uzavřen chodník u budovy a řidiči budou mít omezené parkování v ulici Na Ovčinách...

4. srpna 2026  10:41

KOMENTÁŘ: Národ sobě. Na Deník cesty do pravěku se vybralo přes milion

Premium
Z knihy Deník cesty do pravěku

Zní to trochu jako pohádka z jiných časů. V době trikově dokonalých Jurských světů a nářků nad generacemi, které už ani nezvednou oči od chytrých telefonů, se občané zase jednou složili na...

4. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.